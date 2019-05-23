Как сохранить загар до самой зимы

Помогут кофе и ванна с маслом, а вот хлор высветляет кожу

Загар поможет сохранить воспоминания о лете Фото: Pixabay

Загорелая кожа — это модно, красиво и притягательно. Загар помогает скрыть некоторые недостатки фигуры: с ним тело выглядит более стройным и подтянутым, практически незаметен целлюлит. А отражение в зеркале улучшает настроение, ведь золотистый загар напоминает об отпуске. Но после моря кожа начинает постепенно шелушиться и бледнеть.

Смотрите видео, как получить безупречный загар:

Мы решили узнать, как замедлить быстрое исчезновение загара. В этом нам помогли эксперты — Оксана Терпеливец, косметолог-дер­­ма­­то­­лог, и Лариса Фортунская, подолог.

Они отметили важный момент. Если вы загорали меньше, чем две недели, то шансы закрепить смуглость надолго минимальны, ведь "схватились" не глубокие слои кожи, а лишь самые верхние, которые легко отшелушиваются.

Средства, закрепляющие загар: используйте кремы на основе кофе и герани

Если крем содержит кофе, ромашку, череду и герань, то он не просто пропитывает и увлажняет кожу (что уменьшает масштабы отшелушивания), но и благодаря веществам в составе трав и кофе поддерживает цвет пигмента.

А вот от кремов, содержащих лимон, шелковицу, гидрокарбонат и перекись водорода, лучше откажитесь: эти компоненты — отбеливающие.

Как сохранить загар: каждое утро начинайте с контрастного душа

Если до этого вы не принимали контрастный душ каждое утро, обязательно введите его в распорядок дня — за счет тонизирования он улучшит питание клеток кожи, что замедляет шелушение.

А вот в баню не ходите и в слишком горячей ванне не лежите: влажный воздух также ускоряет отслоение эпидермиса.

Как оставаться загорелым после моря: принимайте ванны с морской солью

Принимайте ванны с морской солью Фото: freepik.com

Увлажненная кожа с хорошим кровотоком в капиллярах не шелушится так быстро (и не возникает "леопардовость", когда кожа загорает пятнами). Обеспечить это могут ванны с морской солью и растительными маслами (например, оливковым). Вода должна быть не выше 36—37 °С. Усиливают кровоснабжение физнагрузки — минимум 45 минут в день. Желательно также много ходить.

Ни в коем случае не продлевайте лето с помощью плаванья в бассейне, если дезинфектор воды там — хлор: он имеет отбеливающие свойства. Плюс он пересушивает кожу, а это ускоряет отшелушивание.

Как сделать, чтобы загар не слезал: на время откажитесь от восковой эпиляции

Эпиляцию и депиляцию проводите бритвой: она оказывает на кожу менее травмирующее воздействие, чем шугаринг или удаление волосков медом и воском. То есть будет сниматься верхний слой кожи, и она будет слоиться не так интенсивно.

Продукты для загара: пейте красные соки и тоник

Витамин А (бета-каротин) "консервирует" загар. Потому в рационе должны быть желтки куриных яиц, говяжья печень, молоко. Он также содержится во фруктах и овощах красного, оранжевого и желтого оттенков. Ежедневно выпивайте по стакану смузи из них.

Загар удержат также отвары, содержащие пигмент. С вечера залейте ромашку, череду или зверобой (или микс из них) кипятком из расчета 5 ст.л. травы на один стакан воды и проварите 15 минут на водяной бане, процедите.

Такой тоник нельзя применять аллергикам (при аллергии на любое вещество, не обязательно растения) и светлокожим людям (у них загар может приобрести некрасивый желтый оттенок). Также в качестве лосьонов можно использовать заваренный кофе и черный чай и кофе: протирайте указанными отварами или напитками кожу после утреннего душа и не смывайте.

Как сохранить загар с помощью солярия

Солярием нужно пользоваться с острожностью

Для продления жизни загару можно посещать солярий. Но, чтобы он не навредил, учтите такие нюансы:

Если срок эксплуатации ламп для солярия и нагрузка на оборудование превышены, то загорание под искусственным солнцем может нанести вред — в организме увеличится уровень свободных радикалов;

Потому не стесняйтесь попросить показать вам акт выполненных работ по последней замене используемых в солярии ламп и технический паспорт на них (где будет указан срок их службы);

Безопасное время пребывания в солярии разнится в зависимости от вида ламп и режима солярия. В среднем в обычном солярии один сеанс не должен быть дольше 30 минут, в турбо — 5 минут. К этим предельным значениям необходимо прийти за 5—7 дней, то есть увеличивать длительность сеанса стоит постепенно. Далее в солярий достаточно приходить не чаще одного раза в неделю;

Перед посещением солярия желательно использовать специальную косметику для загара именно в солярии. Такие средства содержат антиоксиданты. Плюс позволяют получить интенсивную пигментацию в более короткие сроки, благодаря чему уменьшается время пребывания под искусственным ультрафиолетом, передозировка которого может навредить организму человека.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших солнцезащитных кремах.

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