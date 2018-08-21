Как сохранить загар как можно дольше: советы дерматолога

Темной кожу сохранит маска из томата, винный пилинг и сон младенца

Символ лета. Загоревшая кожа — то, что будет еще долго напоминать вам о сезоне беззаботности

Лето неумолимо подходит к концу, и все актуальнее становится вопрос, как "законсервировать" этот праздник души и тела и такое его приятное последствие, как загар. Ответ: интенсивно увлажнять и питать кожу, проводить ее мягкий пилинг и поддерживать пигментацию определенными продуктами питания и масками.

За счет чего эти действия надолго сохранят смуглость кожи и как их совершать без ошибок, мы спросили у Оксаны Терпеливец, дерматолога-косметолога, главного врача клиники TOP Laser.

Консервируем пигмент продуктами

Смуглость можно сохранить, нанося пигментирующие вещества на кожу, а также стимулируя выработку меланина при помощи поедания определенных продуктов.

Итак, ежедневно после утреннего душа наносите на кожу микс из моркови и оливкового масла, взбив их блендером. Через 20 минут промокните кожу салфеткой, и можно одеваться.

Второй способ: втирание в кожу свежесваренного кофе (без гущи) очень нежными массирующими движениями.

Отсрочить потерю смуглости может также томатная маска. Разомните два помидора, смешайте с одной столовой ложкой оливкового масла и четырьмя столовыми ложками жирного творога. Нанесите на кожу на 20 минут, а затем смойте сначала холодной, а затем теплой водой. Маску можно использовать ежедневно.

Правила питания

1. Необходимо пить воду каждые 15 минут по 5—6 глотков (следите за тем, чтобы терапия водой не совпадала с приемом пищи: пейте либо за 30 минут до еды, либо через 1,5 часа после). Это увлажнит кожу.

2. Ежедневно ешьте морскую рыбу и 2—3 ложки сырого растительного масла. Они содержат антиоксидант — омега-3 жирную кислоту, а рыба — тирозин, поддерживающий темный пигмент кожи.

3. Ешьте каждый день продукты, содержащие антиоксиданты: витамины С и Е, селен, цинк и медь. Минералы к тому же помогают аккумулированию меланина в организме. Цинк найдете в морепродуктах, кальций — в кунжуте, кисломолочных продуктах, брокколи и спарже, медь — в сырых тыквенных семечках, пророщенных зернах (особенно пшеничных, бобовых), а селен — в любых сырых семенах и бразильских орехах (их перед употреблением лучше замочить). Еще один аккумулятор меланина — витамин В10. Он есть в цельном зерне и муке грубого помола.

4. Несколько раз в день ешьте морковь, арбуз, шпинат, персик, дыню и абрикос — они содержат провитамин А, который также стимулирует выработку меланина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как заботиться о ногах в сезон открытой обуви и не только

Делаем мягкий пилинг

Хотя пилинг — это удаление эпидермиса, без этой процедуры сохранение смуглости будет некачественным. Почему же?

Загар — это по своей сути ожог, потому омертвевших клеток после лета очень много, а значит загоревшая кожа будет интенсивнее шелушиться. Этот процесс всегда неравномерен, что приведет к "леопардовому" загару.

Кроме того, при уходе за шелушащейся кожей она будет получать питательные вещества неоднородно, что снова-таки ухудшит качество смуглости. Полезные вещества будут хуже проникать также потому, что при загаре кожа грубеет и молекулам косметических средств через "броню" сложнее пробиться к клеткам эпидермиса.

Но важно, чтобы пилинг был мягким, иначе будет снято слишком много кожи и смуглость уменьшится. С такой задачей справится борная кислота (она к тому же подсушит кожу, которая после отпуска становится жирноватой: защищаясь от ультрафиолета, она утолщается, что затрудняет регулярный выход подкожного сала), или фолиевая кислота (таблетки смешайте с водой в кашицу). Эта кислота к тому же омолаживает клетки кожи, которые под солнцем стареют. Подойдут для пилинга также любые фрукты или вино — органические кислоты в них снимают самые-самые верхние слои эпидермиса.

Используйте пилинг 1 раз в неделю, протирая кожу лица и тела спонжем, смоченным в указанных жидкостях.

Увлажняем и питаем

После пилинга кожа готова полноценно вбирать в себя увлажняющие и омолаживающие вещества. Они нужны, потому что солнце пересушило кожу, процессы регенерации ослабли, она стала дряблой, и загар уже не смотрится так эффектно. Потому нужны большие дозы коллагена и коэнзимов.

Безусловно, можно воспользоваться готовыми косметическими средствами (стоимость — от 350 грн). Но можно использовать намного более бюджетный вариант — обычную мазь календулы (цена — около 7 грн за 30 г) или аэрозоль на основе декспантенола (30 грн — 60 г). Флавоноиды, органические кислоты и аскорбиновая кислота, сапонины, дубильные вещества, тритерпеновые гликозиды и каротиноиды в календуле питают кожу и улучшают ее обновление. Каротиноиды к тому же консервирует пигментацию кожи.

Действующее вещество аэрозолей — декспантенол, он же провитамин В5, — увлажняет, снимает раздражение, омолаживает. Кроме того, пантотеновая кислота (в нее при контакте с кожей превращается декспантенол) — это компонент коэнзима А — нормализатора обменных процессов в клетках кожи и утилизатора свободных радикалов (их под воздействием солнечной радиации образовалось огромное количество, а они старят кожу).

Наносите одно из указанных лекарств тонким слоем 1—2 раза в неделю на 15—20 минут. Смывайте теплой водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как избавиться от морщин на лице с помощью простой гимнастики

Важно: вдоволь спите

Только во время крепкого и достаточного по времени сна вырабатывается соматотропин — гормон, участвующий в энергообмене клеток кожи и ее регенерации.

Чтобы спать сном младенца, необходимо иметь достаточный уровень мелатонина. Его выработке способствует три вещества.

Первое — серотонин: включите в рацион бананы, чернослив, масло какао и ежедневно прогуливайтесь под солнцем.

Два других вещества — тирозин и триптофан. Их источники — морская рыба, все бобовые, миндаль, бананы, овес, финики, молоко и кисломолочные продукты, красное мясо, яйца, рыба, птица, кунжут, нут, семена подсолнечника и тыквы, арахис, кукуруза, спаржа, свекольная ботва, капуста белокочанная, цветная, морская, брокколи, сельдерей, огурцы, грибы, кресс-салат, редис, имбирь, тыква, морковь.

Выработке мелатонина также способствует отход ко сну не позднее 22:00.