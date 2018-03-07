Как сохранить зрение: семь главных правил

Несколько советов помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости

Медики назвали семь главных правил, которые помогут обезопасить ваши глаза от внешних раздражителей и помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости.

Соблюдайте эти правила:

Старайтесь чаще моргать, так вам удастся избежать проблемы "сухого глаза".

Любой гаджет, книга, газета должны находиться на расстоянии 30-40 см от глаз.

Один раз в час устраивайте 5-минутный перерыв и для глаз, тела и мозга.

Яркость в компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне должна быть настроена таким образом, чтобы изображение не было слишком светлым. Но и слишком тусклым не должно быть.

Регулярно выполняйте несложные упражнения для глаз, особенно такая гимнастика эффективна после рабочего дня, когда с глаз нужно снять усталость и помочь им расслабиться.

Не забывайте проходить обследование у офтальмолога раз в год, особенно, если вы работаете за компьютером или вам больше 45 лет.

Напомним, ученые назвали простой способ предотвратить потерю зрения.

Кроме этого, ученые назвали самые неожиданные причины ухудшения зрения.