Как сохранить зрение: семь главных правил

Сегодня, 11:18

Несколько советов помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости

Берегите зрение. Фото: pixabay
Берегите зрение. Фото: pixabay

Медики назвали семь главных правил, которые помогут обезопасить ваши глаза от внешних раздражителей и помогут сохранить отличное зрение до глубокой старости.

Соблюдайте эти правила:

  • Старайтесь чаще моргать, так вам удастся избежать проблемы "сухого глаза".
  • Любой гаджет, книга, газета должны находиться на расстоянии 30-40 см от глаз.
  • Один раз в час устраивайте 5-минутный перерыв и для глаз, тела и мозга.
  • Яркость в компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне должна быть настроена таким образом, чтобы изображение не было слишком светлым. Но и слишком тусклым не должно быть.
  • Регулярно выполняйте несложные упражнения для глаз, особенно такая гимнастика эффективна после рабочего дня, когда с глаз нужно снять усталость и помочь им расслабиться.
  • Не забывайте проходить обследование у офтальмолога раз в год, особенно, если вы работаете за компьютером или вам больше 45 лет.

Напомним, ученые назвали простой способ предотвратить потерю зрения.

Кроме этого, ученые назвали самые неожиданные причины ухудшения зрения.
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Источник:

hronika.info

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