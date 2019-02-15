Как специи и приправы влияют на наше здоровье

Оказывается, специи оказывают существенное влияние на организм

Гвоздика спасает от зубной боли, а если поджечь лавровый лист, то из комнаты исчезнут неприятные запахи.

В мире существуют десятки тысяч видов пряностей. Одна из самых дорогих – шафран. Чтобы получить килограмм этой приправы, нужно собрать и перебрать 170 тыс. цветов. Цена за грамм – более 100 г гривен. Шафран зарекомендовал себя как действенный антисептик, но он такой не один.

Куркума в разы дешевле, и является самой популярной восточной специей. Доказано, что куркума помогает предотвратить рак. Кроме этого, специя является природным антибиотиком, улучшает память и снижает давление. Но настоящую магию она творит с едой: если добавить ложку куркумы в пищу, блюдо (например, обычные тонкие блины) приобретет пряный вкус и аппетитный желтый цвет.

Читайте также Страсти по пряностям: какую роль играли специи в истории и культуре

Гвоздика, которая может стать настоящим спасением против зубной боли и способствует быстрому заживлению ран, в то же время способна навредить беременным женщинам, так как вызывает чрезмерное возбуждение.

Поэтому помните: специй должно быть в меру.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит включить специи в свое зимнее меню. Сайт "Сегодня" писал, почему стоит есть имбирь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram