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Как специи и приправы влияют на наше здоровье

Оказывается, специи оказывают существенное влияние на организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58

Гвоздика спасает от зубной боли, а если поджечь лавровый лист, то из комнаты исчезнут неприятные запахи. 

В мире существуют десятки тысяч видов пряностей. Одна из самых дорогих – шафран. Чтобы получить килограмм этой приправы, нужно собрать и перебрать 170 тыс. цветов. Цена за грамм – более 100 г гривен. Шафран зарекомендовал себя как действенный антисептик, но он такой не один. 

Куркума в разы дешевле, и является самой популярной восточной специей. Доказано, что куркума помогает предотвратить рак. Кроме этого, специя является природным антибиотиком, улучшает память и снижает давление. Но настоящую магию она творит с едой: если добавить ложку куркумы в пищу, блюдо (например, обычные тонкие блины) приобретет пряный вкус и аппетитный желтый цвет. 

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Гвоздика, которая может стать настоящим спасением против зубной боли и способствует быстрому заживлению ран, в то же время способна навредить беременным женщинам, так как вызывает чрезмерное возбуждение.

Поэтому помните: специй должно быть в меру. 

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит включить специи в свое зимнее меню. Сайт "Сегодня" писал, почему стоит есть имбирь.

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Источник: Сегодня
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