Как стать веганом без вреда для здоровья
Наши советы помогут вам постепенно отказаться от продуктов животного происхождения
Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на веганский образ жизни.
Мотивы самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. Если вы хотите стать веганом, наши советы помогут вам изменить свое меню.
Как стать веганом
Лучший способ стать вегетарианцем или веганом – не менять свой рацион слишком резко. Гораздо легче постепенно отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц, чем сразу исключать эти продукты, не зная, чем их заменить. Для начала стоит попробовать устроить два или три веганских дня в неделю. Или сделать веганским основной прием пищи. Таким образом, вы почувствуете, насколько вам будет трудно и чего ожидать.
Что едят вегетарианцы и веганы
Подумайте, что вы обычно едите на завтрак, обед и ужин, чем перекусываете в течение дня. А затем попробуйте представить, чем вы можете заменить эти продукты.
Вегетерианцы обычно питаются растительной и молочной пищей с отказом от мясной пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты).
Основу веганского рациона составляют: крупы, бобовые, орехи, семечки, овощи, фрукты, ягоды, грибы, зелень, а также всевозможные растительные заменители молочных продуктов. Некоторые веганы не едят мед.
Правильное питание для вегетарианца
Экспериментируйте с новыми рецептами. Вы можете готовить вкусные супы, рагу и салаты, делать полезные блюда из круп и бобовых, а также печь вегетарианские пироги. Кроме этого, веганы готовят смузи и ланч-боулы, аппетитные овощные закуски и вкуснейшие десерты. Просто стоит потратить немного времени и выбрать блюда на свой вкус.
Планируя меню, убедитесь, что ваша диета будет полноценна при отсутствии мяса, молочных продуктов и яиц. Возможно, вам понадобится принимать витамин B12, железо или цинк.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.
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