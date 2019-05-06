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Как стать веганом без вреда для здоровья

Наши советы помогут вам постепенно отказаться от продуктов животного происхождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Веганский рацион подходит не всем
Веганский рацион подходит не всем
Фото: freepik.com

Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на веганский образ жизни

Мотивы самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. Если вы хотите стать веганом, наши советы помогут вам изменить свое меню.

Как стать веганом

Нельзя резко менять рацион
Нельзя резко менять рацион
Фото: Pixabay

Лучший способ стать вегетарианцем или веганом – не менять свой рацион слишком резко. Гораздо легче постепенно отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц, чем сразу исключать эти продукты, не зная, чем их заменить. Для начала стоит попробовать устроить два или три веганских дня в неделю. Или сделать веганским основной прием пищи. Таким образом, вы почувствуете, насколько вам будет трудно и чего ожидать.

Что едят вегетарианцы и веганы

Ешьте орехи и семечки в качестве перекуса
Ешьте орехи и семечки в качестве перекуса
Фото: Pixabay

Подумайте, что вы обычно едите на завтрак, обед и ужин, чем перекусываете в течение дня. А затем попробуйте представить, чем вы можете заменить эти продукты. 

Вегетерианцы обычно питаются растительной и молочной пищей с отказом от мясной пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты).  

Основу веганского рациона составляют: крупы, бобовые, орехи, семечки, овощи, фрукты, ягоды, грибы, зелень, а также всевозможные растительные заменители молочных продуктов. Некоторые веганы не едят мед.

Правильное питание для вегетарианца

Изучите вегетарианские рецепты
Изучите вегетарианские рецепты
Фото: pexels.com

Экспериментируйте с новыми рецептами. Вы можете готовить вкусные супы, рагу и салаты, делать полезные блюда из круп и бобовых, а также печь вегетарианские пироги. Кроме  этого, веганы готовят смузи и ланч-боулы, аппетитные овощные закуски и вкуснейшие десерты. Просто стоит потратить немного времени и выбрать блюда на свой вкус.

Планируя меню, убедитесь, что ваша диета будет полноценна при отсутствии мяса, молочных продуктов и яиц. Возможно, вам понадобится принимать витамин B12, железо или цинк.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.

Смотрите видео об известных вегетарианцах шоу-бизнеса:

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Источник: Сегодня
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