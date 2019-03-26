Как тренироваться в зависимости от цикла: советы Аниты Луценко

Узнайте, как выстроить план тренировок и питания в зависимости от менструального цикла

В некоторые дни тренировки можно пропускать без угрызений совести Фото: freepik.com

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о пользе упражнений Кегеля, теперь поделилась советами, как составить график тренировок в зависимости от менструального цикла.

Кроме того, Луценко отметила, что следует правильно питаться в любой день цикла. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Нам важно понимать свой организм до, во время и после критических дней, чтобы не психовать, не перегружать себя и не ругать за слабости", – посоветовала подписчиками фитнес-тренер.

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

В 1-4 день цикла часто возникают упадок сил, снижение активности, слабость, иногда боль. Поэтому важно не делать упражнения, повышающие внутрибрюшное давление: приседания, становые тяги, выпады с весом, пресс, "березку". Вместо этого можно делать легкую растяжку и упражнения на верхний плечевой пояс. Если нет никакого дискомфорта и болей, разрешено просто тренироваться без перенапряжений.

На 5-11 день цикла появляется прилив энергии. Уровень эстрогена в крови повышается, выносливость и работоспособность идут вверх. Можно интенсивно тренироваться, делать больше повторений, работать с весами, заниматься интервальными тренировками и кардио.

12-15 день – это овуляторная фаза. Эстроген идет на спад, и мы снова получаем упадок сил. Нужно снизить интенсивность физических нагрузок и не делать упражнений, повышающих внутрибрюшное давление.

На 16-24 день повышается прогестерон, силовые показатели идут вверх. Поэтому можно делать все. Отлично пойдут длительные и монотонные кардио-тренировки.

Во время ПМС (с 25 по 28 день цикла) случается самое страшное – повышается аппетит, появляется раздражительность, отечность, потеря общего тонуса и мотивации. Чтобы выровнять состояние, следует обратить внимание на йогу и легкие тренировки, а также пить травяной чай.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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