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Как тренироваться в зависимости от цикла: советы Аниты Луценко

Узнайте, как выстроить план тренировок и питания в зависимости от менструального цикла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
В некоторые дни тренировки можно пропускать без угрызений совести
В некоторые дни тренировки можно пропускать без угрызений совести
Фото: freepik.com

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о пользе упражнений Кегеля, теперь поделилась советами, как составить график тренировок в зависимости от менструального цикла. 

Кроме того, Луценко отметила, что следует правильно питаться в любой день цикла. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Нам важно понимать свой организм до, во время и после критических дней, чтобы не психовать, не перегружать себя и не ругать за слабости", – посоветовала подписчиками фитнес-тренер.

Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

  • В 1-4 день цикла часто возникают упадок сил, снижение активности, слабость, иногда боль. Поэтому важно не делать упражнения, повышающие внутрибрюшное давление: приседания, становые тяги, выпады с весом, пресс, "березку". Вместо этого можно делать легкую растяжку и упражнения на верхний плечевой пояс. Если нет никакого дискомфорта и болей, разрешено просто тренироваться без перенапряжений.
  • На 5-11 день цикла появляется прилив энергии. Уровень эстрогена в крови повышается, выносливость и работоспособность идут вверх. Можно интенсивно тренироваться, делать больше повторений, работать с весами, заниматься интервальными тренировками и кардио.
  • 12-15 день – это овуляторная фаза. Эстроген идет на спад, и мы снова получаем упадок сил. Нужно снизить интенсивность физических нагрузок и не делать упражнений, повышающих внутрибрюшное давление.
  • На 16-24 день повышается прогестерон, силовые показатели идут вверх. Поэтому можно делать все. Отлично пойдут длительные и монотонные кардио-тренировки.
  • Во время ПМС (с 25 по 28 день цикла) случается самое страшное – повышается аппетит, появляется раздражительность, отечность, потеря общего тонуса и мотивации. Чтобы выровнять состояние, следует обратить внимание на йогу и легкие тренировки, а также пить травяной чай.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

Смотрите видео о самых необычных видах фитнеса:

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Источник: Сегодня
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