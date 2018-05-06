Как уберечь себя в жару – советы специалиста

Нынешнюю жару синоптики уже нaзвaли аномальной

От жары нужно спасаться. Фото: pixabay

К сожалению, прогнозы синоптиков на ближайшее время указывают, что жара усилится, а не спадет.

Высокая температура воздуха является опасным испытанием для человеческого организма. Перегрев угрожает тепловым и солнечным ударом, обезвоживанием и заострением хронических заболеваний.

Как же спасти себя от жары? Выполнение рекомендаций специалистов поможет уберечь силы для ежедневных дел и, что главное, ваше здоровье.

"Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Детский организм гораздо чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. Вас должны насторожить следующие симптомы перегревания ребенка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок ", – рассказал заместитель директора ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Ярослав Главацкий.

Медик говорит, что при первых проявлениях недомогания у ребенка нужно снять одежду, положить его в горизонтальное положение, протереть все тело смоченной в воде салфеткой и обязательно давать пить каждые 5-10 минут, чтобы избежать обезвоживания организма.

Подойдут прохладные негазированные напитки: вода, слабозаварений чай, едва кисловатый компот и тому подобное. В тяжелых случаях, при потере сознания ребенком, немедленно вызывайте скорую помощь.

"У взрослых также могут проявляться симптомы теплового и солнечного удара. Прежде всего это слабость, вялость, головокружение, обильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Если человек перегрелся и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, немедленно вызывайте врача и выполняйте меры по охлаждению организма. Пострадавшего следует уложить в прохладном месте, на голову – холодный компресс или влажное полотенце и давать ему как можно больше пить ", – говорит Ярослав Степанов.

Простые советы, которые помогут адаптироваться к аномальным проявлениям лета:

• Во избежание нежелательного воздействия высоких температур на организм старайтесь без особой надобности не выходить на улицу во время наибольшей солнечной активности: в период с 11 до 17 часов дня.

• Если выйти все-таки нужно, оденьте просторную светлую одежду из натуральных тканей, не забудьте легкий головной убор и обязательно возьмите с собой бутылочку негазированной минеральной воды.

• На улице старайтесь держаться в тени.

• Женщинам рекомендуется минимизировать использование декоративной косметики. Не советуем пользоваться тональными средствами, которые могут привести к перегреву кожи лица.

Особое внимание следует уделить питанию. Врач советует есть легкую пищу: овощи, фрукты, отварные рыбу и птицу. Желательно полностью исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. Следует много пить, не менее 1,5-3 литра жидкости в день. Рекомендуемые напитки: вода с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, компоты и морсы.

Избегайте употребления алкоголя, в том числе и пива, а также различных сладких газированных напитков, которые не только не утоляют жажды, но и замедляют обменные процессы в организме. Питаться при жаркой погоде стоит меньше, но чаще, не оставляя свежеприготовленную пищу на потом. Будьте особенно осторожны с продуктами, которые быстро портятся.

В помещении с кондиционером избегайте переохлаждения организма, не снижает температуру воздуха ниже 22 градусов. Летом почти все простудные заболевания связаны с неправильным использованием кондиционеров и злоупотреблением холодными напитками и мороженым. Если в помещении нет кондиционера, то воздух можно немного охладить, используя емкость с водой, которую поставить перед вентилятором. Вода под действием теплого воздуха интенсивно испаряется, охлаждая таким образом помещение на 2-3 градуса.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется закрывать и завешивать шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна целесообразнее утром и на ночь, когда температура воздуха снижается.

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