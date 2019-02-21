Как убрать живот до весны: эффективные методы

Узнайте, как быстро убрать живот в канун весенних праздников

Как убрать живот Фото: Pixabay

Как убрать живот и бока за неделю – такой вопрос с приближением весны становится все более актуальным для большинства женщин. Ведь время тепла предполагает долгожданный сброс лишней одежды, красивые платья, короткие юбки, легкие курточки. А как все это надевать, если фигура желает лучшего, животик за зиму заметно отрос, и бока неаппетитно провисают?

Как убрать живот в домашних условиях – простая математика

Заведите себе полезную привычку и займитесь подсчетом калорий, полученных за день. Важно понимать: чтобы сбросить лишний вес, нужно расходовать большее количество калорий, чем вы потребляете. Наглядность в деле похудения очень помогает – вы понимаете, сколько съели за обедом, а сколько расходовали на тренировке. Таблицы калорийности легко найти в интернете. Минусовая разница в этих показателях – ваша очевидная победа.

Как убрать жир на животе – рациональное питание

Итак, как убрать жир с живота? Главное правило – не накапливать его. Т.е. поддерживать диету, отказаться от калорийной еды, отдав предпочтение дробному питанию, легким блюдам, витаминам, белкам и клетчатке. Иначе все ваши усилия, направленные на то, как убрать жир с живота, напряг и физические занятия рухнут под напором любимого бургера или пиццы. При этом даже необязательно загонять себя в супер жесткую диету, достаточно просто заменять калорийные продукты диетическими.

Как убрать живот за неделю – водный режим

Не удивляйтесь, но достаточное количество выпитой жидкости в вашем теле поможет быстрее убрать живот и бока. Простая чистая сырая вода эффективно очищает организм, разжижает кровь, благотворно влияет на кишечник, а также убирает отеки. Помните, что норма воды в день – не менее 1,5 литра. Но вот алкоголя или газировки это правило не касается, хотя это тоже жидкость.

Как убрать бока и живот – физические упражнения

Пресс. Без него, увы, никуда. Старый добрый пресс – ваш главный помощник в борьбе с жиром и лишними кило. Кстати, именно пресс рекомендован в вопросе, как убрать живот после родов. Исходное положение: лягте на спину и согните ноги в коленях. Заведите руки за затылок, а ногами упритесь во что-то устойчивое, к примеру, диван. Поднимите корпус в положение сидя, полностью отрывая от пола ровную спину. Сделайте 2 подхода по 10 раз.

Без него, увы, никуда. Старый добрый пресс – ваш главный помощник в борьбе с жиром и лишними кило. Кстати, именно пресс рекомендован в вопросе, как убрать живот после родов. Исходное положение: лягте на спину и согните ноги в коленях. Заведите руки за затылок, а ногами упритесь во что-то устойчивое, к примеру, диван. Поднимите корпус в положение сидя, полностью отрывая от пола ровную спину. Сделайте 2 подхода по 10 раз. Планка. Исходное положение: лягте на живот. Обопритесь на локти и поднимите туловище, оторвав его от пола, опираясь также на носки. Напрягите мышцы брюшного пресса, чтобы живот не провисал, а таз не выпячивался вверх. Выровняйте спину и таз. Удерживайте такую позу в течение 30 секунд. Выполните 5 подходов.

Исходное положение: лягте на живот. Обопритесь на локти и поднимите туловище, оторвав его от пола, опираясь также на носки. Напрягите мышцы брюшного пресса, чтобы живот не провисал, а таз не выпячивался вверх. Выровняйте спину и таз. Удерживайте такую позу в течение 30 секунд. Выполните 5 подходов. Обруч. Крутить хулахуп — один из оптимальных способов, как избавиться от живота и боков в домашних условиях. Занимаясь ежедневно 10 минут, уже через неделю вы ощутите на себе хороший результат.

Ранее мы писали о том, как правильно бегать: главные секреты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram