Как убрать живот и бока: три совета Аниты Луценко

Весна, хоть и холодная, уже на подходе, а поэтому важно уже подумать о своей фигуре. И, пожалуй, самая распространенная проблема, которая касается фигуры – это большой живот.

Фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram рассказала, как убрать живот и бока.

"У меня есть топ 5 вопросов от подписчиков: номер и один и явный победитель- это "Как убрать бока и живот!" точнее не так! Какие упражнения делать, чтобы убрать бока?! Хочу вас немного обрадовать или расстроить даже и не знаю, чего больше", – написала она в соцсети и дала три простых совета по улучшению талии.

1. Жир – чистый красивый жир, который вы наели! И тут как не бегай и не качай пресс по 300 раз – не поможет! Важно исправить еду! Только питание уберет бока и живот! Нельзя тренироваться и потом есть все подряд и ждать, что ситуация измениться! Нет! Это нереально!

2. Стенки живота могут быть просто слабыми и тут поможет упражнение Кегель и умение держать живот подтянутым всегда: сидишь, идешь, бежишь- это нормально! Так и должно быть! Просто со временем ты про это не думаешь- это привычка!

3. У вас вздутие – от неправильного сочетание продуктов: от чего именно у вас вздувается живот очень просто узнать! Просто 1-2 дня понаблюдайте за собой. От чего не вздувает и от чего увеличивается. Это может быть что угодно именно для вас.

"Тренировки тренировками, а 80% зависит от еды", – подытожила Анита.

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