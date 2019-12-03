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Как ухаживать за кожей зимой: советы дерматолога

Ученые предостерегают, что мороз ускоряет старение кожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:42

Об извечном конфликте мороза и кожи с наступлением зимы напоминают косметологи. По их словам, при минусовой температуре коже необходим особый уход.

Американские ученые предостерегают, что мороз ускоряет старение кожи. А украинцы отмечают, что как только на улице минусовая температура, сразу появляется шелушение и сухость.

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Как защитить лицо и кожу рук зимой, рассказала дерматолог Светлана Лысенко.

Первый совет: зимой никогда не наносите крем перед выходом на улицу – минимум за 40 минут до выхода на улицу.

Второй совет: основной – крем должен быть чуть более плотным, более жирным чем летом.

Своим секретом ухода за кожей лица в мороз поделилась и заслуженная артистка Украины певица Астрая.

"Крем должен быть питательный, больше жира должно быть в креме. Кроме того, зимой ни в коем случае нельзя выходить на улицу после увлажняющего крема, потому что там есть вода, влага и оно сразу схватывается", – рассказала певица.

Ухаживайте за кожей правильно
Ухаживайте за кожей правильно
Фото: Pexels

Вместе с тем, Астрая рассказала, что практикует использование сметаны в качестве маски для лица.

Но, если есть воспаление, тогда нужно идти к дерматологу. Он поможет подобрать защитный крем к холодному сезону.

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Источник: Сегодня
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