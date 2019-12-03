Как ухаживать за кожей зимой: советы дерматолога
Ученые предостерегают, что мороз ускоряет старение кожи
Об извечном конфликте мороза и кожи с наступлением зимы напоминают косметологи. По их словам, при минусовой температуре коже необходим особый уход.
Американские ученые предостерегают, что мороз ускоряет старение кожи. А украинцы отмечают, что как только на улице минусовая температура, сразу появляется шелушение и сухость.
Как защитить лицо и кожу рук зимой, рассказала дерматолог Светлана Лысенко.
Первый совет: зимой никогда не наносите крем перед выходом на улицу – минимум за 40 минут до выхода на улицу.
Второй совет: основной – крем должен быть чуть более плотным, более жирным чем летом.
Своим секретом ухода за кожей лица в мороз поделилась и заслуженная артистка Украины певица Астрая.
"Крем должен быть питательный, больше жира должно быть в креме. Кроме того, зимой ни в коем случае нельзя выходить на улицу после увлажняющего крема, потому что там есть вода, влага и оно сразу схватывается", – рассказала певица.
Вместе с тем, Астрая рассказала, что практикует использование сметаны в качестве маски для лица.
Но, если есть воспаление, тогда нужно идти к дерматологу. Он поможет подобрать защитный крем к холодному сезону.
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