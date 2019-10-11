Как ухаживать за волосами в холодную погоду: полезные советы экспертов

Если ситуацию запустить, лечиться от облысения придется минимум три месяца

Со сменой сезона от потери волос страдают и мужчины, и женщины. Чтобы спасти свои волосы, одни спешат пройти курс мезотерапии, а другие – испытывают на себя маски домашнего приготовления из подручных средств. Мы выяснили, что действеннее и как не остаться с тремя волосками на голове в холодную погоду.

Очень популярные домашние маски с использованием яичного желтка, кокосового масла, ромашки и лука могут помогать, а могут и навредить. Трихологи – специалисты по уходу за волосами, такие маски не приветствуют и считают, что подобные "бабушкины рецепты" могут нанести вред.

"В некоторых случаях, это вызывает покраснение кожи, шелушение, то есть перхоть. Также приводит к секущимся кончикам и нежелательным эффектам, например, к разным оттенкам волос", – пояснил трихолог-парикмахер Юрий Лазорик.

От перепада температур волосы становятся ломкими и тусклыми. А между здоровьем волос и укладкой, женщины все чаще выбирают последнее. Сейчас без фенов и утюжков сложно обойтись в холодный период. Поэтому, чтобы не нанести вред волосам, специалисты советуют использовать термозащиту.

Но, если волосы продолжают очень интенсивно выпадать, стоит пойти на консультацию к эндокринологу. Оказывается, что эндокринные расстройства у женщин случаются в 8-10 раз чаще, чем у мужчин.

"Если не лечить, конечно, выпадают волосы, и это прогрессирует. Может быть алопеция, как правило имеет диффузный характер", – рассказал врач-эндокринолог Богдан Гуда.

Совет: если ситуацию запустить, лечиться от облысения придется минимум три месяца, а то и несколько лет.

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