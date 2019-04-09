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Как ухаживать за волосами весной

Особенности ухода за волосами весной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Волосы нуждаются в уходе целый год
Волосы нуждаются в уходе целый год
Фото: freepik.com

Совместно с Ксенией Пискун, экспертом в области бьюти-индустрии, разбираемся, как необходимо ухаживать за волосами весной.

Вместе с окончанием сезона шапок и шарфов, нам срочно хочется стряхнуть с себя зимнюю усталость и выйти в свет освеженными и готовыми к новым приключениям. Но часто, на пути к обновленному внешнему виду стоит состояние наших волос. 

Ксения Пискун
Ксения Пискун
Фото: instagram.com/kseniia_pskn

Выпадение, тусклость, сухость, ломкость… Как же справится с этими проблемами? И на что обратить внимание?

Сезонное выпадение

Не откладывайте поход к трихологу
Не откладывайте поход к трихологу
Фото: freepik.com

С началом весны мы часто замечаем, что волосы, не в пример нашему цветущему настроению, тускнеют и мало того – выпадают! Чтобы минимизировать вероятность наступления коварного весеннего "волосопада", на который жалуются многие женщины и мужчины, старайтесь заботиться о волосах ежедневно. 

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А если же ситуация вышла из-под контроля и состояние волос не улучшилось к середине апреля, не стоит паниковать раньше времени. Но также и не стоит откладывать поход к трихологу, который поможет вам выявить причины и назначит правильное лечение. Частыми причинами могут выступать пересушивание волос из-за отопления, ослабляют их также головные уборы и скудный запас витаминов в ежедневном рационе.

Восстановление волос в домашних условиях 

Не пренебрегайте домашним уходом
Не пренебрегайте домашним уходом
Фото: freepik.com

Обязательно обратите свое внимание на домашний уход сконцентрированный на увлажнении и питании волос. Головные уборы, резкая смена температур на протяжении дня сильно пересушивают волосы и оставляют свой пагубный отпечаток. Независимо от того, что вы можете ходить в салон красоты на уходовые процедуры раз в 3-4 недели, без поддержания эффекта дома результат будет очень непродолжительным. 

Салонный уход 

Салонные уходы имеют высококонцентрированный состав
Салонные уходы имеют высококонцентрированный состав
Фото: freepik.com

Обратитесь к своему парикмахеру за консультацией по поводу восстановления волос. Он сможет дать рекомендацию исходя из вашего типа волос, их состояния и того, насколько сильно повреждение. Салонные уходовые средства имеют высококонцентрированный состав, который способен проникнуть вглубь волоса и дать ему более сильное питание и увлажнение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если секутся волосы. "Сегодня" также писали, как избавиться от перхоти.

Смотрите видео и узнайте, как волосы меняют нашу жизнь:

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Источник: Сегодня
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