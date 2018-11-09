Как улучшить зрение: офтальмолог назвал лучшие способы профилактики

Ни одного дня без гаджетов – картинки, тексты... Как же уберечь зрение?

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

В течение года около четырех миллионов украинцев посещают врачей-офтальмологов. Неудивительно, что от длительной работы за компьютером глаза устают и требуют специальной гимнастики:

Отводите взгляд из стороны в сторону;

Сфокусируйтесь на предметах интерьера рядом с вами, а затем на точку вдали.

А еще научитесь правильно пользоваться своими смартфонами, ноутбуками и планшетами. Офтальмолог Сергей Рыков напоминает, что дисплей не должен быть синего цвета, так как этот оттенок токсичен для сетчатки.

Зрение улучшит и правильная осанка – выпрямите спину и расправьте плечи.

"Это нужно, чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение глаз", – добавил офтальмолог.

А после напряженного рабочего дня улучшить зрение поможет горячий компресс.

"Намочите полотенце в горячей воде, выжмите и накройте закрытые глаза на 10 минут", – посоветовал Сергей Рыков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты полезны для зрения. Сайт "Сегодня" также назвал семь главных правил, которые помогут вам сохранить здоровье глаз.