Как ускорить обмен веществ: советы экспертов

Каждый раз, когда вы делаете перекус на основе постного мяса или сложных углеводов, ваш обмен веществ становится быстрее

Качественное похудение невозможно без ускорения метаболизма, то же самое относится к наращиванию мышечной массы и нормализации гормонального фона. Советы для ускорения обмена веществ.

Готовьте смузи с сывороткой

Используйте свои любимые компоненты и добавляйте к ним сыворотку, она уместна для любого рецепта смузи. В сыворотке содержится белок, который дает энергии и помогает сжигать больше калорий, она окисляет больше жиров, чем другие молочные продукты, и похудение идет быстрее. Если вы активно занимаетесь спортом, то можете добавлять в смузи сыворотку из спортивных протеиновых смесей.

Выпивайте два стакана воды перед каждым приемом пищи

Эффективность этого совета доказали исследования американских ученых, испытуемые в течении трех месяцев пили по два стакана воды перед едой и за этот период они потеряли в среднем на семь килограмм больше, чем те, кто не пил воду. Обезвоженный организм не в состоянии поддерживать нормальный уровень обмена веществ, это же правило позволяет оставаться энергичным на протяжении всего дня.

Проводите каждую минуту активно

Дома, на работе, где угодно. Не бойтесь предосудительных взглядов коллег, в любую свободную минуту делайте упражнения. Приседайте, вращайте руками, ногами и головой, делайте наклоны, ходите пешком по лестницам, на перерыве выходите на прогулки в быстром темпе, делайте что угодно, только бы не сидеть на месте. Такая ненавязчивая тренировка в течении дня позволяет потратить до 350 лишних калорий.

Пейте кофе

Это должен быть хороший кофе в чистом виде, без добавок из сливок, сахара и сиропов, он подарит вам бодрость, полезные антиоксиданты, а также заставит обмен веществ работать быстрее посредством активации центральной нервной системы. Если выпить кофе до тренировки, то он повысит выносливость и позволит заниматься намного дольше, а чашка кофе после тренировки увеличит уровень гликогена в мышцах, то есть ускорит восстановление.

Не злоупотребляйте этим советом, помните, что в день нельзя пить больше 2-3 чашек кофе, последняя из которых должна быть выпита как минимум за четыре часа до сна.

Пейте зеленый чай

Кофе — отличный способ разогнать метаболизм, но у него есть целый ряд противопоказаний. Если вы по каким-то причинам не можете пить кофе, то сделайте выбор в пользу зеленого чая. Этот напиток обладает теми же свойствами, что и кофе, а также содержит уникальный антиоксидант катехин. Чай нужно пить только в свежезаваренном виде, без сахара и сливок.

Ешьте кисломолочные продукты

В кисломолочных продуктах содержатся пробиотики, которые помогают похудеть женщинам, этот факт подтвержден на научном уровне. Лучшим выбором станет натуральный греческий йогурт, помимо пробиотиков в нем присутствует линолевая кислота, обладающая свойством расщеплять жиры как у женщин, так и у мужчин.

Добавьте остроты

Речь идет о приготовлении пищи, откажитесь от привычной смеси соли и прованских трав, откройте для себя табаско и кайенский перец. Жгучий вкус любой острой приправы определяется капсаицином, веществом с термогенным эффектом. Острая пища активирует бурый жир, а также позволяет сжечь до 90 дополнительных калорий после каждого приема пищи. Будьте осторожны, чрезмерно острая еда опасна для людей с болезнями желудка.

Делайте перекусы

Небольшой полезный перекус — это страховка от переедания при следующем приеме пищи. Представьте, что ваш метаболизм — это большой костер, основные приемы пищи — это крупные поленья, а маленькие перекусы — это хворост, необходимый для поддержания огня. Каждый раз, когда вы делаете перекус на основе постного мяса или сложных углеводов, ваш обмен веществ становится быстрее.