Как вести себя в сильный мороз: Ульяна Супрун рассказала

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам несколько советов, как вести себя на морозе.

"Во многих украинцев будет настоящая борьба со снегом. Если будите долго находиться на холоде, потеть и переутомляться – вы получите переохлаждение и обморожение", – пишет она в Facebook.

Недавно Супрун отчиталась о ситуации с вакцинами против кори.

Придерживайтесь этих правил, чтобы уберечь свое здоровье:

Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

Убедитесь, что открытые участки кожи защищены теплой сухой одеждой.

Не выходите из дома голодными. Замерзли – поешьте. Важно, чтобы пища была теплой.

Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.

Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления.

Не прикасайтесь металла (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.

Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун призывает украинцев раскатать джинсы и снять с себя весь металл.