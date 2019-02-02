Как восстановить голос: проверенные способы

Пропал голос: как восстановить звучание голоса быстро в домашних условиях

Афония может возникнуть как у взрослых, так и у детей Фото: freepik.com

Как быстро восстановить голос, если он неожиданно пропал, и вы можете только невнятно сипеть и шептать, а вас никто не слышит? Проблема достаточно частая в холодное время года. Но способы вернуть утрату есть. Мы расскажем, как восстановить голос в домашних условиях эффективно и безболезненно.

Пропал голос: причины проблемы

Афония или пропажа голоса может произойти по разным причинам. Это и переохлаждение, и специфика работы, связанной с постоянным напряжением голосовых связок, и громкое пение или разговор на повышенных тонах, и холодная вода, и простуда, и ларингит, и последствия какой- либо другой болезни. Выдыхаемый воздух, проходя через голосовые связки в нашей гортани, заставляет их вибрировать, за счет чего и получаются звуки. Для нормального звучания голоса важно, чтобы наши связки были здоровы, а слизистая гортани – хорошо увлажнена. В этом случае складки вибрируют и плотно закрываются, сохраняя влагу. В случае же воспаления, перенапряжения или раздражения голосовых связок они могут потерять способность вибрирования, что и становится причиной частичной или полной потери голоса.

Как восстановить голос за несколько дней: способы лечения

Восстановить голос можно в домашних условиях Фото: freepik.com

Для начала дайте своим голосовым связкам возможность отдохнуть и восстановиться. Не напрягайте их, а при необходимости говорить изъясняйтесь жестами, пишите на бумаге и лишь в крайнем случае – перейдите на шепот.

Чтобы восстановить водный баланс и вернуть связкам необходимую влагу, пейте больше жидкости в течение дня. Питье не должно быть ни холодным, ни слишком горячим. Оптимально – теплая приятная температура жидкости. Это может быть бульон, чаи и настои на лекарственных растениях – ромашка, чабрец, мята, подорожник, имбирь, лимон.

Также полезно проводить полоскания, особенно в случае простуды. Возьмите по равной щепотке цветов ромашки, календулы и листьев эвкалипта – в общем объеме 1 ст. ложку. Залейте ее в термосе стаканом кипятка, укутайте и дайте настояться 30-40 минут. Затем процедите и полощите теплым настоем горло два раза в день.

Хороший способ, как быстро восстановить голос – это мед, в том случае, если на него нет аллергии. В теплый напиток добавьте немного меда по вкусу, размешайте и пейте небольшими глотками, как бы смазывая горло.

Помогает при охриплости гоголь-моголь: растертый с сахаром яичный желток с кусочком сливочного масла.

Для восстановления голоса подходят ингаляции горячим паром, но будьте аккуратнее, чтобы не обжечься. Пар хорошо увлажняет горло и ускоряет процесс выздоровления.

Воздух в том помещении, где вы находитесь, важно поддерживать во влажном состоянии. Сухой, пыльный, теплый воздух раздражает голосовые связки, не давая им возможности быстрее восстановиться.

На время восстановления голоса избегайте употребления острой, соленой, а также слишком горячей и холодной пищи.

Также ограничьте употребление кофе, шоколада, зеленый чая, колы, алкоголя. Сигаретный дым крайне негативно сказывается на связках, а потому на время восстановления голоса откажитесь от курения и старайтесь не бывать в пыльных и задымленных местах, чтобы не раздражать слизистую.

Если ваш голос долго не восстанавливается или же вы не знаете причину, по которой он пропал, следует обратиться к врачу.

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