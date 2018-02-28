Как восстановить и сберечь сердце: семь обязательных шагов

В наше время проблема с сердечно-сосудистой системой одна из основных во всем мире. Количество сердечных заболеваний с каждым годом возрастает. И как ни печально, подобные заболевания становятся все моложе и моложе.

Несмотря на это, существует множество способов борьбы с таким тяжелым недугом. И в первую очередь необходимо придерживаться правильного образа жизни.

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Ученые назвали ряд полезных привычек для того, чтобы сохранить здоровое сердце и продлить свою жизнь.

Пересмотрите свое питание

Для здоровья сердца рекомендуется постоянно иметь в своем рационе растительную пищу (орехи, семена, бобовые, зерновые). Также в обязательном порядке – свежие овощи и фрукты. Важное место в рационе питания отводится морепродуктам. Особенно это касается жирных сортов рыбы (лосось, сардины, скумбрия). Также необходимо употреблять ферментированные продукты (квашенная капуста, йогурт и кефир) и полезные жиры (оливковое, льняное, кунжутное масло).

Старайтесь избегать продуктов с сахаром, обработанных углеводов, колбас и сосисок. Умеренное употребление сливочного масла, сыров, красного мяса, молока и яиц.

Обращайте внимания на свой вес

Ожирение – одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. К группе риска относятся те люди, у которых имеется избыток висцерального жира. Он накапливается в области живота и вокруг внутренних органов – печени, почек, желудка. Эти жировые отложения намного опаснее, чем подкожный жир, так как от него труднее избавиться.

Откажитесь от курения

Здесь не может быть никаких сомнений. Необходимо отказаться от того, что может вас убить. Даже если это в малом количестве. Именно курение является коварной и опасной привычкой. В первую очередь курение наносит огромный вред сердцу и сосудам. После одной выкуренной сигареты повышается артериальное давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий.

Сужение сосудов при курении вызывает кислородное голодание – гипоксию. У любителей выкурить несколько сигарет в день риск инсульта и инфаркта увеличивается в два раза.

Побольше двигайтесь

Физическая активность просто необходима для вашого сердца. В первую очередь она укрепляет кардиореспираторную систему, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

По возможности двигайся как можно больше. Рекомендуемое количество нагрузок в неделю –130-150 минут аэробных упражнений средней интенсивности и 60 минут силовых упражнений. Но совсем необязательно точно соблюдать эти рекомендованные рамки. Любая физическая нагрузка, даже минимальная, очень полезна для здоровья и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Держите под контролем кровяное давление

В результате повышенного давления (гипертонии) происходит нагрузка на стенки артерий. Из-за этого они теряют эластичность и становятся более узкими. Это приводит к появлению кровяных бляшек и трещин на сосудах, что влечет за собой возможность инсульта.

Специалисты считают, что идеальное давление – это 120/80. Пожилые люди, люди с излишним весом, диабетом и заядлые курильщики – относятся к группе повышенного риска гипертензии (повышение давления в системе). Если давление выше 140/90, то это говорит о полноценной гипертонии.

Контролируйте уровень холестерина

Холестерин – это один из показателей, который характеризует состояние здоровья человека. Люди, которые не имеют проблем с повышенным холестерином, должны проверять его не реже чем один раз в два года. А людям, которые имеют повышенный уровень холестерина, необходимо контролировать его не менее один раза в полгода. При этом главное обращать внимание на такие показатели, как ЛПВП и ЛПНП.

Следите за уровнем сахара в крови

На уровень сахара в крови влияют такие факторы, как употребление алкоголя, прием антидепрессантов, недосыпание, стрессы, лишний вес, а также избыток сладкой и жирной пищи в рационе.

Напомним, назван самый полезный продукт для сердца.

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