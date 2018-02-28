Как восстановить и сберечь сердце: семь обязательных шагов
Количество сердечных заболеваний с каждым годом возрастает, говорят медики
В наше время проблема с сердечно-сосудистой системой одна из основных во всем мире. Количество сердечных заболеваний с каждым годом возрастает. И как ни печально, подобные заболевания становятся все моложе и моложе.
Несмотря на это, существует множество способов борьбы с таким тяжелым недугом. И в первую очередь необходимо придерживаться правильного образа жизни.
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Ученые назвали ряд полезных привычек для того, чтобы сохранить здоровое сердце и продлить свою жизнь.
- Пересмотрите свое питание
Для здоровья сердца рекомендуется постоянно иметь в своем рационе растительную пищу (орехи, семена, бобовые, зерновые). Также в обязательном порядке – свежие овощи и фрукты. Важное место в рационе питания отводится морепродуктам. Особенно это касается жирных сортов рыбы (лосось, сардины, скумбрия). Также необходимо употреблять ферментированные продукты (квашенная капуста, йогурт и кефир) и полезные жиры (оливковое, льняное, кунжутное масло).
Старайтесь избегать продуктов с сахаром, обработанных углеводов, колбас и сосисок. Умеренное употребление сливочного масла, сыров, красного мяса, молока и яиц.
- Обращайте внимания на свой вес
Ожирение – одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. К группе риска относятся те люди, у которых имеется избыток висцерального жира. Он накапливается в области живота и вокруг внутренних органов – печени, почек, желудка. Эти жировые отложения намного опаснее, чем подкожный жир, так как от него труднее избавиться.
- Откажитесь от курения
Здесь не может быть никаких сомнений. Необходимо отказаться от того, что может вас убить. Даже если это в малом количестве. Именно курение является коварной и опасной привычкой. В первую очередь курение наносит огромный вред сердцу и сосудам. После одной выкуренной сигареты повышается артериальное давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий.
Сужение сосудов при курении вызывает кислородное голодание – гипоксию. У любителей выкурить несколько сигарет в день риск инсульта и инфаркта увеличивается в два раза.
- Побольше двигайтесь
Физическая активность просто необходима для вашого сердца. В первую очередь она укрепляет кардиореспираторную систему, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови.
По возможности двигайся как можно больше. Рекомендуемое количество нагрузок в неделю –130-150 минут аэробных упражнений средней интенсивности и 60 минут силовых упражнений. Но совсем необязательно точно соблюдать эти рекомендованные рамки. Любая физическая нагрузка, даже минимальная, очень полезна для здоровья и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Держите под контролем кровяное давление
В результате повышенного давления (гипертонии) происходит нагрузка на стенки артерий. Из-за этого они теряют эластичность и становятся более узкими. Это приводит к появлению кровяных бляшек и трещин на сосудах, что влечет за собой возможность инсульта.
Специалисты считают, что идеальное давление – это 120/80. Пожилые люди, люди с излишним весом, диабетом и заядлые курильщики – относятся к группе повышенного риска гипертензии (повышение давления в системе). Если давление выше 140/90, то это говорит о полноценной гипертонии.
- Контролируйте уровень холестерина
Холестерин – это один из показателей, который характеризует состояние здоровья человека. Люди, которые не имеют проблем с повышенным холестерином, должны проверять его не реже чем один раз в два года. А людям, которые имеют повышенный уровень холестерина, необходимо контролировать его не менее один раза в полгода. При этом главное обращать внимание на такие показатели, как ЛПВП и ЛПНП.
- Следите за уровнем сахара в крови
На уровень сахара в крови влияют такие факторы, как употребление алкоголя, прием антидепрессантов, недосыпание, стрессы, лишний вес, а также избыток сладкой и жирной пищи в рационе.
Напомним, назван самый полезный продукт для сердца.
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