Как восстановить охрипший голос при ларингите

Пить горячий чай и полоскать горло – бесполезно. Что же тогда делать?

Как лечить больное горло Фото: freepik.com

Бывают ситуации, что вы с удивлением обнаруживаете, что у вас сел голос. Первые ваши действия? Конечно, чайку горячего выпить, пополоскать горло настоем ромашки… Но ничего не меняется. Голос хрипит, сипит, говорить не можете, родные не понимают, а коллеги отправляют на больничный.

Причины

За голос отвечает голосовая складка, которая расположена в срединном отделе гортани. Вот она-то и страдает при севшем голосе. Причины охриплости или вообще потери голоса могут быть разными. В одних случаях человек раскричался, ругаясь с мужем (женой), соседями, коллегами. В других – во время пения взял не ту октаву, превысил возможности голосовых складок, в-третьих – заболел острой респираторной вирусной инфекцией, в-четвертых – сильно переволновался, в-пятых – патология голоса возникла без видимых причин…

И что делает в 7-8 из 10 случаев человек (назовем его пациент) с охрипшим или исчезнувшим голосом? Первое, это пьет горячий чай и полощет горло всевозможными растворами и настоями. Некоторые экспериментируют не только с лечебными травами, но и с экзотическими веществами, керосином, например. А еще пьют горячий обжигающий чай с лимоном, молоко и, насилуя свой голосовой аппарат, пытаются выдавить из себя громкие звуки. Вот этого всего делать ни в коем случае нельзя!

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Полоскание не поможет

Все дело в том, что голосовые складки находятся гораздо ниже зоны, охваченной полосканиями, и таким образом полоскания в лучшем случает бесполезны или малоэффективны (травяные растворы), а в худшем – крайне вредны (спиртовые растворы, керосин). Горячие напитки только обжигают слизистую оболочку глотки и гортани и ухудшают состояние пациента при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях. Выдавливание из себя громких звуков, т.е. насилие над голосовыми складками, в большинстве случаев ведет к усугублению данной патологии. И, как результат, вас ждет сильный ларингит.

Что же делать?

Установлению правильного диагноза, а соответственно и лечения, поможет своевременное обращение к врачу-отоларингологу (Лору). Используя специальный метод осмотра гортани – непрямую (а у маленьких детей и прямую) ларингоскопию врач увидит отек и покраснение голосовых складок. Иногда покраснение слизистой оболочки гортани и, в первую очередь, голосовых складок приобретает интенсивно красную окраску в связи с кровоизлиянием. При ларингите, кроме изменения голоса – от легкой охриплости до полного исчезновения, беспокоят также сухость в горле и сухой, нередко "лающий", кашель.

Правильное лечение

Лечение при остром ларингите заключается в назначении голосового покоя, у лиц голосовых профессий он должен длиться не менее 10-15 дней. При сильной охриплости голоса врач может влить в гортань специальным шприцом различные лекарственные препараты – ментол, колларгол, персиковое масло, раствор стрептомицина и пр. Назначают еще аэрозоли щелочных растворов, специальных ферментов. А при несмыкании голосовых складок могут понадобиться и электропроцедуры (вибромассаж гортани, электрофорез с лекарственными препаратами). Если процесс зашел слишком далеко, проводится адекватная антибиотикотерапия. Но сами себе антибиотики не в коем случае не назначайте!

Своевременное обращение к врачу и вовремя начатое лечение могут привести к восстановлению голоса в течение нескольких дней.

Издержки профессии

Значительная часть людей теряет голос или приобретает охриплость в результате чрезмерного напряжения голосовых связок. Чаще это связано с особенностями профессии. Причинами фонастений могут быть также переутомление и переживания, стрессы. Иногда пациенты жалуются и на болевые ощущения в различных местах шеи, глотки, груди, на быструю утомляемость голоса, которая может возникнуть через 5-10 минут после начала разговора. При этом может наблюдаться повышенное слюноотделение, першение, кашель.

Изменения голоса могут носить и физиологический характер. К примеру, у мальчиков и подростков в возрасте 11-19 лет происходит мутация голоса, что связано с бурным ростом гортани. В данном случае необходимо следить, чтобы не было голосовых перегрузок и избегать простудных заболеваний.

Кроме того, длительная охриплость может свидетельствовать и о какой-нибудь опухоли гортани. Этого не стоит исключать. Естественно, чем быстрее пациент обратится к врачу, чем быстрее будет распознана опухоль на голосовой складке, тем эффективнее будет лечение. Но до выяснения диагноза категорически противопоказаны какие-либо компрессы и электрофизиологические процедуры. Это может стимулировать рост опухоли.

В настоящее время лоронкология достигла такого уровня, что даже при наличии распространенных злокачественных опухолей гортани можно достичь стойкого выздоровления.

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