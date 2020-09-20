Как выбрать идеальную зубную щетку, подходящую именно вам

Специалисты рассказали, как правильно подобрать средство гигиены для ваших зубов

Привычные механические, на батарейках или ультразвуковые, для языка, десен и промежутков – все это разновидности зубных щеток. Как выбрать ежедневный аксессуар среди такого разнообразия – разбирались журналисты "Сегодня".

Сюжет Георгия Маринова Видео: Сегодня

Еще в детстве киевлянка София тщательно чистила зубы жесткими щетками. Она стремилась к белизне и блеску, а как следствие – получила сверхчувствительность десен и зубов. Теперь София вынуждена покупать щетки с максимально мягкой щетиной, потому что имеет проблемы с деснами и обнажением шеек зубов.

Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью, следует подбирать щетку только после консультации со стоматологом. Механические жесткие щетки мир не признает, а в некоторых странах они даже запрещены дантистами. Вот почему стоит использовать только щадящие механические щетки – средней и наименьшей жесткости. Но и у них есть недостаток – они не очень хорошо вычищают налет, особенно в задних участках ротовой полости.

Алексей Голиков врач-стоматолог

"Если человек курит, пьет кофе, то нужно либо очень много времени потратить на чистку, либо выбирать электрическую щетку", – говорит врач-стоматолог Алексей Голиков. Благодаря быстрым оборотам те вычищают грязь намного лучше, но и стоят дороже. Впрочем, часто покупать новую не придется – достаточно раз в три-четыре месяца менять насадку.

Александра Луцик врач-пародонтолог



"Электрическая щетка имеет датчики давления, ведь вы можете сильно давить на нее, что очень опасно. А специальное приложение на телефоне будет контролировать процесс: подсказывать, правильно ли вы все делаете или нет, и какие участки пропустили", – объясняет врач-пародонтолог Александра Луцик.

Но если у вас нет пломб, и вы не носите брекетов для коррекции прикуса – ультразвуковая щетка послужит вам лучше обычной электрической. По словам Александры, преимущество ультразвуковых щеток в том, что они могут вычистить труднодоступные участки.

Незаменим в чистке межзубных промежутков является ирригатор – специальное устройство, которое подает воду или воздух под большим давлением. Его врачи советуют использовать перед сном, после применения щетки.

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