Спрашиваем у специалистов, какие витамины стоит пропивать осенью

Диетолог и генетик рассказывают, как подобрать себе подходящие витамины

Пора готовиться к зиме! Медики говорят – именно сейчас следует укреплять иммунитет. И если не хватает нужных витаминов – принимать специальные комплексы. Как выбрать безопасные таблетки, чтобы была польза, а не вред? Диетолог и генетик рассказывают эксклюзивно для "Сегодня".

Сюжет Георгия Маринова Видео: Сегодня

Чтобы не простудиться зимой, киевлянка Ирина Дармобита закаляется уже сейчас: "Устраиваю так называемые витаминные десять дней. Я пропиваю курс витаминов – это кальций для волос, кожи и ногтей. Я уже не первый год делаю себе такое осеннее витаминное пополнения организма".

Чтобы предотвратить осенние болезни, диетологи советуют пропить витамин C. На осень-зиму, когда количество солнечных дней меньше – спасти кожу, волосы и ногти помогут витаминами группы D. Такие не только помогают укрепить иммунитет, но и регулируют обмен кальция и фосфора в организме.

Юлия Поворознюк диетолог

Витамины группы D следует принимать с сентября по май. "Также рекомендую осенью цинк – в период острых респираторных заболеваний, когда станет прохладно. Цинк можно принимать курсами: то есть месяц пропили затем сделать перерыв", – советует диетолог Юлия Поворознюк.

Витамины группы A полезны для профилактики и лечения желудочно-кишечного тракта и даже зрения. Витамин Е – активный антиоксидант, который помогает правильному кровообращению. Впрочем, заниматься самолечением эксперты все же не советуют.

Людмила Гончарова иммунолог-диетолог

"Например, если принимать бесконтрольно без консультации генетика и диетолога витамины группы B (B12, B9 и так далее) – можно усугубить состояние своей нервной системы, а не улучшить ее", – предупреждает генетик Людмила Гончарова.

Поэтому, покупать витаминные препараты следует только после обследования у врачей.

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