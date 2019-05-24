Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать раннюю клубнику без нитратов

Эксперты объяснили, как правильно покупать ягоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40

Прилавки завалены первой клубникой. Ягоды выглядят очень привлекательно: сочные, ароматные, ярко-красные, но безопасные ли? "Сегодня" проверили товар на одном из черновицких рынков.

В Черновцы клубнику привозят из Закарпатья и Тернопольщины. На местных рынках ее продают по 50-70 гривен за килограмм. Продавцы уверяют: ягода сочная и безопасная.

Но действительно ли это так? "Сегодня" вместе с руководителем Госпродпотребслужбы города отправились на рынок. Без договоренностей и предупреждений. Прилавки пестрят молодыми овощами. Клубники – полно. Чтобы узнать, безопасна ли она, следует проверять лабораторные заключения у продавцов.

В документе нужно обращать внимание на дату и перечень проверенной продукции. Для ягод срок реализации – 2 суток. Каждую новую партию заново проверяют. Содержание нитратов в ягодах – в пределах нормы.

Читайте также
После заморозков и дождей: будет ли дефицит клубники и чего ждать от цен

Заключение лаборатории продавцы показывают без проблем. Говорят, что покупатели осведомлены, поэтому документ далеко не прячут.

Норму содержания нитратов подтверждает и лаборатория.

"Норма нитратов для клубники – 60 миллиграммов на килограмм. А сейчас у нас показывает до 30-ти. Клубника у нас вся доброкачественная", – говорят специалисты.

Если же случится опасная партия, ее изымают, измельчают или пересыпают кофе. Это делают, чтобы недобросовестные продавцы не вернули ягоды на прилавок.

Напомним, ранее мы рассказывали, возможно ли вырастить клубнику на балконе. "Сегодня" также писали, как употреблять клубнику с максимальной пользой для здоровья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Чем полезны бананы для здоровья Съедобные растения: как приготовить из одуванчиков вино и салат Летний тирамису со свежей клубникой Как приготовить клубничное мороженое с йогуртом
клубника ягоды свойства продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Полякова высказалась о поющих в России коллегах
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

Новости партнеров

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»
«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов
8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь