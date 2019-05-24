Как выбрать раннюю клубнику без нитратов

Эксперты объяснили, как правильно покупать ягоды

Прилавки завалены первой клубникой. Ягоды выглядят очень привлекательно: сочные, ароматные, ярко-красные, но безопасные ли? "Сегодня" проверили товар на одном из черновицких рынков.

В Черновцы клубнику привозят из Закарпатья и Тернопольщины. На местных рынках ее продают по 50-70 гривен за килограмм. Продавцы уверяют: ягода сочная и безопасная.

Но действительно ли это так? "Сегодня" вместе с руководителем Госпродпотребслужбы города отправились на рынок. Без договоренностей и предупреждений. Прилавки пестрят молодыми овощами. Клубники – полно. Чтобы узнать, безопасна ли она, следует проверять лабораторные заключения у продавцов.

В документе нужно обращать внимание на дату и перечень проверенной продукции. Для ягод срок реализации – 2 суток. Каждую новую партию заново проверяют. Содержание нитратов в ягодах – в пределах нормы.

Читайте также После заморозков и дождей: будет ли дефицит клубники и чего ждать от цен

Заключение лаборатории продавцы показывают без проблем. Говорят, что покупатели осведомлены, поэтому документ далеко не прячут.

Норму содержания нитратов подтверждает и лаборатория.

"Норма нитратов для клубники – 60 миллиграммов на килограмм. А сейчас у нас показывает до 30-ти. Клубника у нас вся доброкачественная", – говорят специалисты.

Если же случится опасная партия, ее изымают, измельчают или пересыпают кофе. Это делают, чтобы недобросовестные продавцы не вернули ягоды на прилавок.

Напомним, ранее мы рассказывали, возможно ли вырастить клубнику на балконе. "Сегодня" также писали, как употреблять клубнику с максимальной пользой для здоровья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram