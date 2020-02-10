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Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

Начинать лечение кашля нужно с устранения причины его возникновения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Народные рецепты лечения сухого кашля
Народные рецепты лечения сухого кашля
Фото: Pexels

Сейчас в разгаре сезон простуд и гриппа – по всей Украине бушует четыре штама гриппа, поэтому многие мучаются от сухого, изматывающего кашля. Тем, кто часто болеет, известно, что вылечить кашель, а тем более сухой, за каких-то пару дней просто нереально. Но и пускать процесс болезни на самотек опасно – так и до хронического бронхита недалеко. А вот облегчить состояние можно, превратив кашель в щадящий и откашливающийся.

Чем опасен нынешний грипп и как не стать его жертвой – смотрите видео:

Нужно понимать, что любой кашель – как сухой, так и влажный, – это защитная функция организма, которая способствует очищению дыхательных путей и облегчению дыхания. Вместе с традиционными аптечными препаратами, многие из которых достаточно эффективны, имеются и рецепты народной медицины, которые бережно хранят и при возможности используют наши бабушки.

Кашель может возникнуть по многим причинам, среди которых могут быть простуды или аллергии различного происхождения, различные легочные заболевания или бактерии и микроорганизмы, попавшие в дыхательные пути. Также кашель вызывает систематическое курение и эмоциональные взрывы, стрессовые ситуации.

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Как лечить сухой кашель

При лечении кашля самое главное – успешно очистить дыхательные пути от излишка мокроты. Аптечные препараты обычно снижают раздражительность и подавляют кашлевой центр. Сухой кашель может не давать человеку спокойно жить неделями и даже месяцами. Народные средства в отличие от аптечных менее опасны и более дешевые, они не оказывают побочных эффектов и не перегружают систему пищеварения.

Начинать лечение кашля нужно с устранения причины его возникновения. Потом определяют характер заболевания. Проводят анализы и диагностические мероприятия и только потом назначают лечение. Все это делают в медицинском учреждении специалисты. А помочь выздороветь могут народные рецепты.

Народные рецепты лечения сухого кашля

Хорошо помогают лечить кашель настои и отвары из таких лекарственных растений как душица, мать-и-мачеха, мята, зверобой, ромашка, багульник, девясил и корень солодки. Отлично приготовить медовую смесь. Для этого понадобятся: 1 чайная ложка натурального меда, столько же порошка какао и сливочного масла, 2 чайные ложки водки или 1 чайная ложка спирта.

Все составляющие смеси необходимо перемешать до получения однородной тягучей массы. Принимать лечебную смесь по одной чайной ложке за полчаса или 45 минут до еды 3 раза в течение дня и один раз на ночь перед сном.

При сухом кашле помогают чай и мед
При сухом кашле помогают чай и мед
Фото: Pexels

Положительные отзывы есть о луковом отваре от сухого кашля. Берем 1 литр воды, 2 луковицы средней величины и 1 стакан сахара. В кипящую воду помещаем неочищенные луковицы и сахар, томим в течение 1 часа на медленном огне. Потом отвар процеживают, остужают и пьют по 0,5 стакана 4-5 раз в день.

Отменным средством считается молоко, которое берут 500 мл, добавляют 1 столовую ложку сливок, 1 чайную ложку меда и яичный желток. Молоко доводят до кипения, немного остужают, добавляют другие ингредиенты и перемешивают. Принимают это снадобье в теплом виде по 5-6 раз в день в количестве 80-100 мл.

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