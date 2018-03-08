Как выспаться? Несколько правил здорового сна, которые изменят вашу жизнь

Как справиться с проблемой и уберечь свой организм от различных недугов, которые влечет за собой бессонница

Почти у половины из нас (45%) нет здорового сна – такова медицинская статистика. Как справиться с этой проблемой и уберечь свой организм от различных недугов, которые влечет за собой бессонница?

Кому не спится?

Сложнее всех приходится тем из нас, кто вынужден работать в ночную смену. У работников транспорта, сферы обслуживания, пищевой промышленности, медработников, работников МЧС, телевидение, радио, фрилансеров и веб-дизайнеров голова после такой работы буквально идет кругом. Непросто восстановить природные биоритмы и тем людям, чья работа связана с регулярной сменой часовых поясов, – бизнесменам, политикам, дипломатам, пилотам, стюардессам, спортсменам.

Здесь к нарушениям сна часто добавляются еще и повышенная нервозность, головные боли, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Жителям мегаполисов заснуть раньше просто: круглосуточно не умолкают разные шумы, не дает "спать" искусственное освещение – ночной образ жизни становится чуть ли не нормой. Поэтому из года в год бессонница, или инсомния, как его называют врачи, прогрессирует.

Но больше других страдают люди среднего возраста, в 35-40, когда хочется взять от жизни все, что возможно. Однако мало кто в этом возрасте думает о том, что самый большой подарок – здоровье и, в частности, здоровый сон. Есть, безусловно, откровенно болезненные состояния, которые требуют вмешательства специалистов. Но чаще всего достаточно лишь самодисциплины или незначительного медицинского корректировки.

Помогите себе сами

О культуре сна необходимо знать с детства. Но станет ли ребенок заключаться в 9 вечера, если родители в это время только начинают ужин и у них, как говорится, сна ни в одном глазу? Поэтому родители собственным примером должны научить детей правилам здорового сна.

Подготовка ко сну. Перед сном лучше забыть о дневной суете, беспорядки и переживания. Не зря говорят – утро вечера мудренее. Не стоит напрягать голову ни чтением, ни просмотром телепередач, ни интенсивными физическими нагрузками.

Пожалейте желудок. Переполненный желудок – сна не товарищ. Не стоит перед отходом ко сну пить кофе, алкоголь, курить или употреблять продукты, обладающие мочегонными свойствами.

Релакс. Гораздо быстрее Морфей возьмет в свои объятия тех, кто перед сном принял теплую ванну, сделал дыхательную гимнастику, массаж или послушал тихую спокойную музыку.

Польза физкультуры. Физические нагрузки – отличный антистресс. Но лучше всего заниматься физкультурой или ходить на прогулки с 17 до 20 часов. Однако за 2:00 до сна занятия необходимо прекратить.

Комфортный сон. Таким он будет, если вы позаботитесь о том, чтобы вашим индивидуальным требованиям отвечали кровать, матрас, подушка, температура воздуха в спальне, уровень шума и освещенности (ночью сон нарушить может даже слабый свет).

Соблюдайте режим. Вы поможете здоровому сну, если будете ложиться и вставать в одно и то же время, причем в выходные тоже. Мечта отоспаться в эти дни пусть лучше остается мечтой, потому что "отсыпки" не только не поможет, но даже может навредить организму. В дни отдыха время подъема и отхода ко сну не должен отличаться с аналогичным в рабочие дни более чем на 2:00. После пробуждения в постели лучше не валяться более четверти часа, а дневной сон лучше свести к минимуму.

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