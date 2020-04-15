Как защитить детей от коронавируса: советы педиатра

Главная задача родителей показать детям, как правильно мыть руки и придерживаться карантина

Украина находится на общенациональном карантине уже больше месяца. Такая мера предосторожности необходима, чтобы не дать быстро распространиться коронавирусу и уберечь людей от массового заражения.

Как взрослым защитить своих детей от коронавируса Сегодня.Lifestyle рассказал медицинский директор педиатрического направления сети "Добробут", врач-педиатр Алексей Рыков и ответил на самые популярные вопросы по защите детей во время карантина.

Какое течение заболевания COVID-19 у детей?

На самом деле, сегодня дети в большинстве случаев переносят эту болезнь легко. Так, встречаются и тяжелые случаи, связанные с пневмонией, но, по сравнению со взрослыми, их немного. Статистические данные говорят нам о том, что взрослые, которые заболели COVID-19, требуют серьезного лечения примерно в 20% случаев, когда же среди детей эта цифра – 5%. Остальные 95% переносят болезнь в легкой форме.

Как пояснить детям про самоизоляцию и карантин Фото: Pexels

Могут ли дети быть носителями болезни?

Пока нет однозначного мнения среди специалистов, могут ли дети быть носителями коронавирусной инфекции. Но, учитывая, что дети могут болеть COVID-19, они так же могут распространять инфекцию, как и любой другой человек, который имеет эту болезнь. Чтобы этого не произошло, человек с COVID-19 должно быть изолирован на период заболевания.

Дети какого возраста наиболее уязвимы к COVID-19?

К этому вирусу наиболее уязвимыми являются совсем маленькие дети и подростки. Это связано с особенностями иммунной системы и иммунорегуляции этого возраста. На сегодня мы видим, что наиболее сложные случаи заболевания COVID-19 встречаются среди детей в возрасте до 2 лет.

Как долго ребенок может распространять вирус во время болезни?

В лечении взрослых принята цифра в 14 дней после появления основных симптомов, когда человек распространяет вирус. Для детей мы так же можем применять эту цифру. Но утверждать, что это присуще всем больным, нельзя – все же инфекция новая, и мы не знаем до конца ее эпидемиологии и иммунологии на сегодня. Если два контрольных ПЦР-анализа человека, заболевшими COVID-19 будут негативными после двух недель лечения, мы можем утверждать о выздоровлении этого человека, выписывать его из больницы или снимать самоизоляционные меры.

Как справиться с детьми на карантине – смотрите видео:

Нужно ли ребенку с коронавирусной болезнью проходить лечение в стационаре?

Большинство детей не требуют лечения в стационарных условиях, так как в большинстве случаев они переносят эту болезнь, как обычное острое респираторное заболевание без осложнений пневмонией и потребности в госпитализации.

Некоторые дети могут иметь осложнения – это связано с особенностями иммунной системы ребенка, его возраста и наличия определенных факторов, которые могут обременять болезнь: хроническое заболевание, врожденные аномалии развития, наличие иммуносупрессивных факторов и прочее. Такие дети при заболевании COVID-19 требуют тщательного наблюдения и госпитализации.

Как можно изолировать ребенка, если в квартире есть кто-то болен?

Прежде всего, нужно изолировать больного человека. Для этого существует ряд рекомендаций, если нет возможности сменить место пребывания человека на время болезни:

Нужно выделить отдельную комнату человеку, который болеет. Подготовить отдельную посуду, полотенца и белье для этого человека. Минимизировать выход человека из отдельной комнаты и возможность пересекаться с другими жителями квартиры. Соблюдать дистанцию ​​в 1,5-2 метра и носить маски. Регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Все остальные жители квартиры, которые не имеют подтвержденного заболевания COVID-19, должны так же находиться на самоизоляции и наблюдать за своим состоянием здоровья.

Может ли мать, кормящая ребенка грудью, продолжать это делать во время заболевания COVID-19?

Ребенка кормить грудным молоком можно, даже нужно. Но важно соблюдать все меры инфекционной безопасности: маска, перчатки, дезинфекция рук и поверхностей.

Грудное молоко – это то, что может ребенку в определенной степени даже предоставить защиту, ведь в нем есть специфические иммуноглобулины и другие факторы защиты, которые передаются с грудным молоком. Поэтому прерывать грудное вскармливание из-за болезни нельзя – такого мнения придерживается и ВОЗ, и Центр по контролю заболеваемости (CDC), и Американская академия педиатрии, и мы. Конечно, за исключением сложных случаев, когда женщина нуждается в госпитализации или интенсивной терапии.

Как уберечь ребенка от заражения?

Особых рекомендаций в отношении детей нет. Все карантинные меры и рекомендации по индивидуальной защите, которые существуют, так же распространяются и на детей, чтобы уберечь их от заражения. Но здесь большую роль играет именно внимание родителей: дети могут не знать, как мыть руки и почему нельзя касаться поверхностей за пределами квартиры. Поэтому задача родителей – объяснить все своему ребенку, научиться самим и научить ребенка правильно носить маску и мыть руки и заботиться о его гигиене и безопасности.

В условиях карантина детям очень сложно постоянно находиться дома, поэтому полностью исключать прогулки на улице нельзя – это вредит и здоровью, и настроению. Когда вы идете на улицу с ребенком, помните о том, что контакты с другими людьми должны быть ограничены с соблюдением дистанции 1,5-2 метра, следите, чтобы в подъезде, лифте и на улице ребенок ничего не касался. И, конечно, носите всегда с собой средство для дезинфекции рук.

Нужно ли одевать ребенку маску?

Маску нужно надевать на себя и на ребенка, если вы планируете находиться в общественном месте. Я не рекомендую брать с собой ребенка для посещения таких мест, но понимаю, что иногда, чтобы сходить в магазин за продуктами, приходится брать его с собой. Поэтому о маске, дистанции ​​и регулярной обработке рук здесь нужно помнить в первую очередь.

Маски нужно носить в общественных местах Фото: Depositphotos

У меня также часто спрашивают, нужно ли одевать маску на младенца. Так вот, этого делать не нужно. Коронавирусная инфекция – это вирус, который передается капельным путем, он не летает в воздухе. Если ребенок находится на достаточном расстоянии от других людей, тем более, в коляске, ему не нужно одевать маску. Это может только усложнить доступ ребенка к свежему воздуху.

Нужно ли проводить плановые прививки ребенку?

В "Добробуте" мы не ограничили проведения плановых прививок, и я объясню почему: на самом деле, сегодня риск распространения вакциноконтролированных инфекций никуда не исчез. Пандемия COVID-19, к сожалению, не исключает возможности заразиться другой инфекцией в любой момент. Именно поэтому все ведущие учреждения по инфекционному контролю не рекомендуют прекращать плановые прививки на период карантина.

Подходить к этому вопросу нужно, конечно, с осторожностью, соблюдая все меры безопасности. Например, в нашей сети выделена отдельная поликлинику с тщательным контролем на входе, чтобы больные люди не попали в эту больницу. А в самой клинике проводятся только прививки как детей, так и взрослых. Не стоит откладывать прививки и ждать конца карантина. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок защищен от коклюша, кори, дифтерии или столбняка.

А как насчет визитов к врачу? Стоит ли их отложить?

Если визит плановый и не совпадает с проведением прививки, его лучше перенести на время после завершения карантина. Сейчас не лучший период для того, чтобы посещать больницы из-за риска заражения, поэтому лучше все же отложить визит к специалисту на более безопасное время для вас и ребенка.

"Помните, чтобы обезопасить своего ребенка от болезни, вы, прежде всего, должны позаботиться о себе. Мойте руки, соблюдайте карантинные мероприятия и будьте дома ради ваших детей и нас – а мы будем работать ради вас. Будьте здоровы", – подытожил педиатр.

Тем временем стало известно, что коронавирус мутировал: три разных штамма бушуют в Америке, Китае и Европе.

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