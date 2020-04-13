Как защитить кожу рук при применении антисептика: советы доктора Комаровского

Поможет обычный медицинский вазелин

Украинцы стали гораздо чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Из-за этого многие жалуются, что кожа рук стала сухой, шершавой, с покраснениями. Тем более, что качество сегодняшних антисептиков, оставляет желать лучшего. Особенно с проблемой сухости кожи рук сталкиваются женщины, которые более исполнительны в вопросах чистоты.

Увлажнить кожу рук поможет обычный вазелин Фото: freepik.com

Доктор рассказал о стандартной методике, которая помогает защитить кожу рук. Но помните, что для действенного эффекта, рекомендуемые процедуры необходимо выполнять ежедневно:

Вечером, перед сном, сделайте ванночку для рук из теплой воды (36-40 °С). Подержите в ней руки 5-10 минут.

Достаньте руки из воды, но не вытирайте, а промокните полотенцем или салфеткой.

Обработайте любым жирным кремом. Но лучше всего использовать обычный вазелин.

Намажьте руки вазелином, наденьте хлопчатобумажные перчатки и ложитесь спать. Это идеальное увлажнение для кожи рук.

"Обращаю ваше внимание на очень дешевый и эффективный препарат, который доступен каждому. Это препарат называется медицинский вазелин. Он реально стоит копейки, но не менее эффективен, чем любая жирная мазь. Эффект вазелина можно усилить, если вы возьмете любые тканевые рукавички, намажете обильно вазелином руки и так поспите ночь. Утром вы не узнаете ваши ручки", – подытожил доктор.

Напомним, ранее мы писали о рекомендациях доктора Комаровского, который объяснял, чем отличаются обычные маски от респираторов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться