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Как защитить ребенка от отравления бытовой химией: советы Ульяны Супрун

Очень важно, чтобы эту информацию увидела каждая семья, в которой живет ребенок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Старшим детям нужно объяснять, как пользоваться чистящими средстами
Старшим детям нужно объяснять, как пользоваться чистящими средстами
Фото: freepik.com

""Хранить в недоступном для детей месте" – такая надпись есть на многих средствах, которые мы используем в быту. К сожалению, не все выполняют эту инструкцию. Хотя даже одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий для здоровья ребенка", – написала глава украинского Минздрава Ульяна Супрун в своем Facebook.

И.о министра здравоохранения Украины напомнила, что яркий дизайн и этикетки различных упаковок с химическими веществами привлекают детей. Главная группа риска – дети от 1 до 3 лет, которые уже стали достаточно активными, чтобы добраться до опасной жидкости. Последствия от питья такого вещества зависят от его агрессивности, концентрации, количества, возраста ребенка и состояния здоровья.

Какие предметы и жидкости опасны для детей

Самые опасные вещества и предметы – это 9% уксус, капсулы для стирки, батарейки, средства для маникюра и педикюра, химические бытовые вещества (различные моющие средства для очистки труб, плит, стирки белья и т.д.). 

Для детей также небезопасны популярные наборы для юных химиков, в состав которых входят химические реактивы, которыми могут пользоваться и оставлять в доступных для детей местах, старшие братья и сестры. Бывают случаи, когда взрослые дети, испытывая жажду, могут ошибочно выпить агрессивное вещество, которое родители переливают и хранят в бутылках от обычных напитков.

Злоупотреблять бытовой химией не стоит
Злоупотреблять бытовой химией не стоит
Фото: freepik.com

Признаки отравления бытовой химией

Выпив опасное вещество, дети могут иметь такие проявления как:

  • слюнотечение
  • боли и нарушения при глотании
  • отек слизистой оболочки губ
  • осиплость голоса
  • вялость
  • тошноту и рвоту
  • отказ от еды и воды
  • общую слабость
  • повышение температуры тела
  • частое и поверхностное дыхание

Данные симптомы не всегда могут проявляться. Если у родителей есть подозрение на употребление агрессивной вещества – ребенка необходимо доставить в больницу.

Не используйте агрессивные чистящие средства
Не используйте агрессивные чистящие средства
Фото: Pixabay

Как оказать первую помощь детям

  • Немедленно вызвать скорую, которая доставит ребенка в стационар.
  • До приезда работников скорой помощи, дать ребенку выпить воды или молока, сорбент. Попробовать промыть обычной водой ротовую полость. Ни в коем случае самостоятельно не вызвать рвоту у ребенка!
  • Всем детям, которые употребляли агрессивные жидкости, обязательно необходимо проведение эндоскопии (обзор гибким эндоскопом пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) для оценки поражения слизистой желудочно-кишечного тракта и решения дальнейшей тактики лечения.

Чем опасны ожоги пищевода

  • Химические ожоги пищевода – одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.
  • Они могут привести к тяжелому воспалению, значительному сужению пищевода в дальнейшем и требуют длительного и дорогостоящего лечения. 
  • Для восстановления проходимости пищевода этим детям нужны постоянные повторные госпитализации в больницу для проведения лечебных манипуляций под наркозом. Некоторым детям требуются сверхсложные, длительные операции.
  • Поэтому родители должны принять все меры предосторожности, чтобы защитить ребенка от случайного проглатывания агрессивных веществ.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что смартфоны грязнее, чем туалеты. Кроме этого, был выявлен смертельно опасный предмет в ванных.

Смотрите видео, чем опасна бытовая химия:

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Источник: Сегодня
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