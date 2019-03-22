Как защитить свой дом от грязи

В сырую погоду до 85% уличной грязи, приставшей к обуви, остается на полу

Грязь в доме может иметь серьезные последствия для здоровья. В первую очередь, стоит насторожиться владельцам животных. Грязь и даже песок для домашних котов, которые не бывают на улице, могут быть возбудителями опасных заболеваний.

Но есть и такие микробы, которые могут отыграться не только на котах и собаках,но и на детях. В зоне риска – дети до 6 лет, ведь у них еще не сформирован иммунитет.

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Что касается паразитов, такая опасность грозит и взрослым. Если организм не знаком с инфекцией, которую принесли в дом на подошве, иммунитета нет, то и заразиться очень просто. Впрочем, всех этих жутких последствий можно избежать, если постелить сразу за дверью хороший грязезащитный коврик.

Только не прогадайте с выбором, ведь хороший коврик должен впитывать воду, удерживать грязь и легко отмываться. Если его пропылесосить сначала с лицевой стороны, а затем с тыльной, вы увидите, сколько грязи он не впускает в ваш дом.

Поэтому хорошо, что мы не переняли американской традиции ходить по дому обутыми.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, нужна ли нам тотальная дезинфекция в доме.

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