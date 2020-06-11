Как защититься от солнца и жары: важные правила от доктора Комаровского
Больше всего страдают от жары люди 65 лет и старше, а также дети младше двух лет
В Киеве жара побила два температурных рекорда и это только начало лета. Чтобы пережить жару максимально комфортно, важно знать несколько важных правил. Их озвучил доктор Евгений Комаровский у себя на сайте.
По его словам, слишком большой перегрев может вызвать болезнь, если тело истощило запасы воды и не в состоянии бороться с высокой температурой воздуха.
К лицам с высоким риском пострадать от жары относятся люди 65 лет и старше, дети младше двух лет, а также люди с хроническими или психическими заболеваниями.
- Как можно дольше оставайтесь в кондиционированных зданиях.
- Пейте больше, чем обычно, воды, не ожидая, пока почувствуете жажду.
- Не используйте кухонную плиту и духовку для приготовления пищи — это еще больше нагреет ваш дом.
- Ограничьте активность на свежем воздухе, особенно с полудня до 15–16 часов, когда солнце самое жаркое.
- Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи, как указано в инструкции.
- Начинайте любую деятельность медленно и очень постепенно поднимайте темп.
- Пейте больше воды, чем обычно: не ждите, пока вы сильно захотите пить. Возникновение мышечных судорог может быть ранним признаком болезни, связанной с перегревом.
- Носите свободную легкую одежду светлых тонов.
- Если вы играете в спортивные игры в жаркую погоду, планируйте свою тренировку и саму игру на время, когда воздух станет более прохладным.
- Не злоупотребляйте алкоголем и не усердствуйте с физическими нагрузками.
- Регулярно используйте прохладный душ или ванну, чтобы остыть.
- Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях на жаре.
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