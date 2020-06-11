Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как защититься от солнца и жары: важные правила от доктора Комаровского

Сегодня, 16:34

Больше всего страдают от жары люди 65 лет и старше, а также дети младше двух лет

В Киеве жара побила два температурных рекорда и это только начало лета. Чтобы пережить жару максимально комфортно, важно знать несколько важных правил. Их озвучил доктор Евгений Комаровский у себя на сайте.

По его словам, слишком большой перегрев может вызвать болезнь, если тело истощило запасы воды и не в состоянии бороться с высокой температурой воздуха.

К лицам с высоким риском пострадать от жары относятся люди 65 лет и старше, дети младше двух лет, а также люди с хроническими или психическими заболеваниями.

Как помочь организму в жару
Как помочь организму в жару
Фото: AFP

Как спастись от солнца и жары

  1. Как можно дольше оставайтесь в кондиционированных зданиях.
  2. Пейте больше, чем обычно, воды, не ожидая, пока почувствуете жажду.
  3. Не используйте кухонную плиту и духовку для приготовления пищи — это еще больше нагреет ваш дом.
  4. Ограничьте активность на свежем воздухе, особенно с полудня до 15–16 часов, когда солнце самое жаркое.
  5. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи, как указано в инструкции.
  6. Начинайте любую деятельность медленно и очень постепенно поднимайте темп.
  7. Пейте больше воды, чем обычно: не ждите, пока вы сильно захотите пить. Возникновение мышечных судорог может быть ранним признаком болезни, связанной с перегревом.
  8. Носите свободную легкую одежду светлых тонов.
  9. Если вы играете в спортивные игры в жаркую погоду, планируйте свою тренировку и саму игру на время, когда воздух станет более прохладным.
  10. Не злоупотребляйте алкоголем и не усердствуйте с физическими нагрузками.
  11. Регулярно используйте прохладный душ или ванну, чтобы остыть.
  12. Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях на жаре.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какие ТОП-5 небольших дел помогут спасти планету.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Зной и его последствия: какая погода придет в Украину к концу недели Снегопады летом и жара зимой: ТОП-9 погодных аномалий в Украине Исчезнет ли коронавирус летом: ученые разошлись во мнениях
здоровье жара Евгений Комаровский
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер

Популярные статьи

Сегодня, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 15:31Travel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

Вчера, 14:37Travel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

Вчера, 13:19Food

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Вчера, 11:15Food

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

Вчера, 10:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

9 июняFun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

8 июняШоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

8 июняTravel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Новости партнеров

Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
«Я его вылечу, у меня денег полно»: слова Ефремова сразу после ДТ
«Я его вылечу, у меня денег полно»: слова Ефремова сразу после ДТ
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Єфремов, який плаче у клітці суду, потрапив на відео
Єфремов, який плаче у клітці суду, потрапив на відео

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять