Как защититься от солнца и жары: важные правила от доктора Комаровского

Больше всего страдают от жары люди 65 лет и старше, а также дети младше двух лет

В Киеве жара побила два температурных рекорда и это только начало лета. Чтобы пережить жару максимально комфортно, важно знать несколько важных правил. Их озвучил доктор Евгений Комаровский у себя на сайте.

По его словам, слишком большой перегрев может вызвать болезнь, если тело истощило запасы воды и не в состоянии бороться с высокой температурой воздуха.

К лицам с высоким риском пострадать от жары относятся люди 65 лет и старше, дети младше двух лет, а также люди с хроническими или психическими заболеваниями.

Как помочь организму в жару Фото: AFP

Как спастись от солнца и жары

Как можно дольше оставайтесь в кондиционированных зданиях. Пейте больше, чем обычно, воды, не ожидая, пока почувствуете жажду. Не используйте кухонную плиту и духовку для приготовления пищи — это еще больше нагреет ваш дом. Ограничьте активность на свежем воздухе, особенно с полудня до 15–16 часов, когда солнце самое жаркое. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи, как указано в инструкции. Начинайте любую деятельность медленно и очень постепенно поднимайте темп. Пейте больше воды, чем обычно: не ждите, пока вы сильно захотите пить. Возникновение мышечных судорог может быть ранним признаком болезни, связанной с перегревом. Носите свободную легкую одежду светлых тонов. Если вы играете в спортивные игры в жаркую погоду, планируйте свою тренировку и саму игру на время, когда воздух станет более прохладным. Не злоупотребляйте алкоголем и не усердствуйте с физическими нагрузками. Регулярно используйте прохладный душ или ванну, чтобы остыть. Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях на жаре.

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