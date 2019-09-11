Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника: ответ специалиста

Заболевание кариесом вызывает инфекция

Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника Фото: freepik.com

Исследования Стоматологического колледжа Колумбийского университета обнаружили существование взаимосвязи между кариесом и раком толстой и прямой кишки. В новой работе говорится о том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, ускоряющие рост опухолей толстой и прямой кишки. Бактерии, находящиеся в ротовой полости при больных зубах, способствуют вероятности образования и скорости роста опухолей кишечника.

Как чистить зубы правильно – смотрите видео:

Исследование доказывает, что у некоторых пациентов с онкологическим заболеванием толстой или тонкой кишки болезнь прогрессирует намного быстрее. Почти у каждого такого больного замечена плохая гигиена ротовой полости.

Действительно ли кариес может спровоцировать рак? На вопрос отвечает практикующий врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий.

"Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкологические опухоли", – объясняет врач Заблоцкий. – Большое значение имеет насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью. Когда человек страдает кариозной болезнью и кариес поражает большую часть зубов или все зубы, то ротовая полость просто кишит инфекциями".

Опираясь на новые результаты исследований ученых, можно предположить, что избыток таких инфекций может ускорить рост опухолей.

"Совет всем украинцам – чистите зубы! Будете тщательно и своевременно чистить зубы – у вас не будет бактерий и кариеса. И не будет лишней угрозы, что больные зубы вызовут или повлияют на более серьезные заболевания", – подытожил специалист.

Ранее мы уже выясняли, когда лучше чистить зубы: до завтрака или после.

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