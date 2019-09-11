Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника: ответ специалиста

Заболевание кариесом вызывает инфекция

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника
Как взаимосвязаны кариес и рак кишечника
Фото: freepik.com

Исследования Стоматологического колледжа Колумбийского университета обнаружили существование взаимосвязи между кариесом и раком толстой и прямой кишки. В новой работе говорится о том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, ускоряющие рост опухолей толстой и прямой кишки. Бактерии, находящиеся в ротовой полости при больных зубах, способствуют вероятности образования и скорости роста опухолей кишечника.

Как чистить зубы правильно – смотрите видео:

Исследование доказывает, что у некоторых пациентов с онкологическим заболеванием толстой или тонкой кишки болезнь прогрессирует намного быстрее. Почти у каждого такого больного замечена плохая гигиена ротовой полости.

Действительно ли кариес может спровоцировать рак? На вопрос отвечает практикующий врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий.

Читайте также:
Ученые рассказали, как любителям чая и кофе сохранить зубы белоснежными

"Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкологические опухоли", – объясняет врач Заблоцкий. – Большое значение имеет насколько сильно ваши зубы поражены кариозной болезнью. Когда человек страдает кариозной болезнью и кариес поражает большую часть зубов или все зубы, то ротовая полость просто кишит инфекциями".

Опираясь на новые результаты исследований ученых, можно предположить, что избыток таких инфекций может ускорить рост опухолей.

"Совет всем украинцам – чистите зубы! Будете тщательно и своевременно чистить зубы – у вас не будет бактерий и кариеса. И не будет лишней угрозы, что больные зубы вызовут или повлияют на более серьезные заболевания", – подытожил специалист.

Ранее мы уже выясняли, когда лучше чистить зубы: до завтрака или после. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как определить мастопатию на ощупь: инструкция по самообследованию Лечение поджелудочной: лучшие народные средства Лекарство от рака: в США ученые начали испытания вакцины
рак зубы кариес стоматология
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
7 симптомов, которые могут указывать на рак
7 симптомов, которые могут указывать на рак
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 20:17Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:08Fun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Вчера, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Вчера, 09:49Fun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

Вчера, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

Новости партнеров

Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
"Моложе всех": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото