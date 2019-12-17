Какие алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье: научный ответ

Профессор пояснил, почему нельзя запивать алкоголь водой

От какого алкоголя будет сильное похмелье Фото: Pexels

Херес и портвейн могут привести к сильному похмелью. Это выяснил профессор Брайтонского университета в Британии Хал Сосабовски. В статье The Daily Mail он рассказал, что именно херес и портвейн обеспечивают "оптимальный способ очень быстро напиться".

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По словам ученого, опьяняющий эффект алкогольных напитков зависит от того, сколько в его составе этанола. Доля этого вещества может варьироваться от 5% до 40%. Не быстро, но сильно опьянеть можно из-за крепкого алкоголя, который медленно всасываются кровеносной системой и подавляет при этом работу клеток желудка.

Сосабовски также рассказал про эффект шампанского: "Газированный алкоголь увеличивает его поглощение, поэтому вы можете почувствовать, как первый бокал шампанского воздействует на вас, возможно, уже через 30 секунд".

Профессор также подчеркнул, что избежать сильного похмелья можно, если не запивать водой крепкий алкоголь: "Вы должны быть осторожны с этим, потому что, если вы пьете крепкие напитки, а затем воду, то вы разбавляете их". А это, по словам Хала, также приводит к похмелью.

Как правильно употреблять алкоголь Фото: Pexels

При этом Сосабовски дал один совет, если не хотите страдать от похмелья – не употребляйте алкоголь совсем.

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