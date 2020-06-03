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Какие природные средства эффективны от коронавируса: ответ доктора Комаровского

Сегодня, 08:35

Он назвал оптимальные природные компоненты, которые особенно важны для человека в период пандемии

Карантин в Украине продлиться до 22 июня. Но это будет адаптивный карантин, во время которого можно ездить в общественном транспорте, водить детей в детские сады и даже посещать спортзалы, но при этом не забывать про меры предосторожности.

В то же время людей интересует, как обезопасить себя от коронавируса и есть ли какие-то природные средства, которые эффективно справлялись бы с этим вирусом. Ответ на этот вопрос знает доктор Евгений Комаровский.

"Нужно создать условия, чтобы организм справился с вирусом самостоятельно, — это и есть максимально природный подход", – пояснил доктор в Instagram.

Защищают ли природные средства от коронавируса
Защищают ли природные средства от коронавируса
Фото: freepik.com

Он также назвал оптимальные природные компоненты, которые особенно важны для человека в период пандемии:

  • не мерзнуть, то есть носить теплую одежду,
  • в комнате чистый прохладный влажный воздух,
  • природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы.

По словам доктора, такие простые действия и являются лечением.

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"Если вы не будете принимать жаропонижающие, но в организме не будет дефицита жидкости и вокруг прохладный воздух, все будет замечательно", – рассказал Комаровский и отметил, что какой-то "волшебной таблетки" или целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи) от этого вируса нет.

"Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод", – подытожил доктор.

Как врачи борются с коронавирусом – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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