Какие природные средства эффективны от коронавируса: ответ доктора Комаровского

Он назвал оптимальные природные компоненты, которые особенно важны для человека в период пандемии

Карантин в Украине продлиться до 22 июня. Но это будет адаптивный карантин, во время которого можно ездить в общественном транспорте, водить детей в детские сады и даже посещать спортзалы, но при этом не забывать про меры предосторожности.

В то же время людей интересует, как обезопасить себя от коронавируса и есть ли какие-то природные средства, которые эффективно справлялись бы с этим вирусом. Ответ на этот вопрос знает доктор Евгений Комаровский.

"Нужно создать условия, чтобы организм справился с вирусом самостоятельно, — это и есть максимально природный подход", – пояснил доктор в Instagram.

Защищают ли природные средства от коронавируса Фото: freepik.com

Он также назвал оптимальные природные компоненты, которые особенно важны для человека в период пандемии:

не мерзнуть, то есть носить теплую одежду,

в комнате чистый прохладный влажный воздух,

природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы.

По словам доктора, такие простые действия и являются лечением.

"Если вы не будете принимать жаропонижающие, но в организме не будет дефицита жидкости и вокруг прохладный воздух, все будет замечательно", – рассказал Комаровский и отметил, что какой-то "волшебной таблетки" или целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи) от этого вируса нет.

"Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод", – подытожил доктор.

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