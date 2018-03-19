Какие продукты нельзя сочетать с кофе

Сегодня, 16:03

Полезное исследование провели американские ученые

Кофе. Фото: pixabay.com
Кофе. Фото: pixabay.com

Любимый утренний напиток не всегда приносит только удовольствие кофеманам. Эксперты из США утверждают, что в некоторых случаях он может навредить здоровью человека, передает Sharecare.

По словам ученых, людям не стоит пить кофе после жирной пищи. Такое сочетание продуктов вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, что является причиной для возникновения диабета.

"Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко повышается после того, как он съел жирную пищу. Если же он запил свой обед кофе – уровень сахара повышается вдвое. Примерно такие же показатели сахара в крови можно наблюдать у людей с высоким риском развития диабета", – отметили ученые.

Известно, что в эксперименте приняли участие добровольцы, которые на время исследования не жаловались на здоровье. Ученые установили, что жирная пища может вызвать повышение сахара на 32%. Рост этого показателя наблюдался в течение нескольких часов после трапезы. Когда же люди съедали жирную пищу, которую на протяжении 5 часов запивали двумя чашками кофе, их уровень сахара в крови увеличивался на 65%.

Если человек привык запивать кофе бутерброды, гамбургеры или жареный картофель, уровень сахара в его крови повышается слишком часто. Это неизбежно скажется на работе всего организма, – предостерегли ученые.

Эксперты также объяснили причину этого явления. Насыщенные жиры мешают организму человека усваивать глюкозу, а кофе только усиливает это нарушение.

Напомним, ранее мы писали, как просто улучшить вкус и аромат кофе. Также сайт "Сегодня" писал, как кофе влияет на здоровье печени.

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