Какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять с молоком

Молоко, конечно, полезный продукт, но мы не часто задумываемся, как некоторые комбинации с этим напитком могут вызвать негативную реакцию в вашем организме.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине вводят новые стандарты качества молока: что изменится.

Диетологи до сих пор спорят о пользе и, возможно, вреде молока, но все они выделяют отдельный перечень продуктов, употребление которых вместе с молоком особенно опасно, сообщает "24 канал".

Молоко + кофе

Вы, наверное, сейчас очень удивлены, поскольку большое количество людей любят пить кофе только с добавлением молока. Однако диетологи уверены, что под воздействием белка происходит нейтрализация эффекта от его применения. Поэтому, если вы утром хотите себя подбодрить, то лучше откажитесь от такой комбинации продуктов, так как может возникнуть обратный эффект.

Молоко + чай

Это касается в основном зеленого чая, который является самым известным природным антиоксидантом. Но в случае комбинации такого чая с молоком его действие в разы снижается. Такая комбинация напитков еще и расширяет сосуды.

Молоко + рыба и морепродукты

Насладиться пастой с морепродуктами и сливочным соусом, наверное, любит каждый, но знайте, что такое сочетание может стать причиной тяжести и дискомфорта в желудке.

Молоко + яйца

Белковый удар, который точно выведет ваш организм из строя – это сочетание молока с яйцами и сыром. Поэтому диетологи рекомендуют заменить омлет обычной яичницей или вареными яйцами.

Молоко + фрукты

Запомните, что фрукты рекомендовано есть отдельно от основного приема пищи в качестве перекуса в дневное время. Они часто трудно усваиваются организмом вместе с другими продуктами, а в случае с молоком и вовсе создают гремучую смесь.

Молоко + овощи

Об этом вы, скорее всего, когда-то и слышали, но огурцы хуже всего сочетаются с молоком. Соленые и свежие огурцы в дуэте с молоком могут вызвать дискомфорт в желудке. Сюда же можно отнести помидоры, брокколи, кабачки и морковь, которые прекрасно комбинируются с любыми другими продуктами, но только не с молочными.

Дело в том, что под воздействием желудочного сока молоко мгновенно сворачивается и трансформируется в творожную массу, которая обволакивает любые другие продукты, препятствуя их перевариванию. Так может случиться расстройство желудка и острые боли.

Напомним, ранее известный диетолог развенчала популярные мифы о молоке. А ученые заявили, что молоко может спасти от внезапной остановки сердца.

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