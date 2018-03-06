Какие продукты убивают половое влечение

Специалисты рекомендуют исключить из рациона семь компонентов, если вы хотите провести романтический вечер

Ученые назвали семь продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.

Специалисты рекомендуют исключить из рациона семь компонентов, если вы хотите провести романтический вечер.

Соесодержащие продукты

В сое имеется фитоэстроген, аналогичный по своей структуре женскому гормону эстрогену, а это чревато снижением уровня тестостерона.

Бобовые

Эффект от употребления их в больших количествах равен таковому сое.

Сахар

Его следует потреблять в меру, так как большая доза сахарозы приведёт к скачку в крови инсулина и, как следствие, к понижению тестостерона.

Солености и копчености, жирная пища

Их негативное влияние на работу сердца и сосудов трудно переоценить. Дневная норма соли в день составляет до пяти грамм.

Кофеин

Тестостерон притупляется как при употреблении кофе, так и энергетических напитков.

Продукты с пищевыми дрожжами

Выпечка, квас, пиво – от них следует отказаться перед и во время романтического вечера.

Алкоголь

Попадая в организм, он поражает все его системы. Что касается рассматриваемой темы, потребление спиртного приводит к уменьшению интенсивности снабжения половых органов кровью, а ЦНС сигнализирует о том, что пора идти спать. Ученые рекомендуют во время свидания лишь по одному бокалу белого или сухого красного вина.

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