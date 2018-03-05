Какие продукты улучшают работу сердца – ответ ученых

Сердечно-сосудистые заболевания в последнее время стали широко распространены. Причины различны: ежедневные стрессовые ситуации, плохая экологическая обстановка, неправильное питание. Врачи настаивают – для здоровой сердечно-сосудистой системы важно употреблять правильные продукты, которые положительно влияют на состояние сердца, пишет CNN.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что кардиолог раскрыл причины боли в сердце.

Итак, чтобы сердце "не подкачало", регулярно употребляйте:

Лосось и жирную рыбу

Рыбий жир, особенно омега-3 жирные кислоты, имеют решающее значение для поддержания здорового сердца. То есть, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, озерная форель и сардина, а также ракообразные, такие как омары, устрицы и кальмары, являются белковыми "бомбами" для здоровой сердечной диеты.

Овес и ячмень

Клеточные стенки овса и ячменя содержат особый тип растворимого волокна, называемый бета-глюкан, который обладает множеством положительных свойств. Исследования показывают, что он нормализует реакцию организма на инсулина и повышает иммунитет. Кроме того, вещества, содержащейся в овсе и ячмене, препятствуют загустению крови, понижают кровяное давление и помогают сохранить крепкими и здоровыми сосуды.

Зеленые овощи

Салат, шпинат, капуста и прочие зеленые овощи богаты витаминами A, C, E и K и содержат антиоксиданты, которые помогают выводить токсины из организма. Кроме того, они являются источниками кальция, магния и калия, необходимых для здоровья сердца.

Орехи и семечки

Необработанные семечки и орехи также содержат большое количество калия, магния и других минералов, которые, как уже говорилось, снижают кровяное давление. В частности, исследование показало, что фисташки помогают наладить сердечный ритм, кровяное давление и снизить холестерин.

Свеклу

Свекла, оказывается, богата окисью азота, которая, как показывают исследования, может помочь открыть просвет кровеносных сосудов и, следовательно, снизить кровяное давление.

Кисломолочные продукты

Оказывается, молоко, сыр и йогурт могут помочь снизить кровяное давление. Об этом свидетельствуют проведенные исследования. Ученые обнаружили, что участники, которые ели йогурт по крайней мере пять раз в неделю, имели 20% снижение риска повышения кровяного давления.

Авокадо

Авокадо – богатый источник мононенасыщенных жирных кислот, который может нормализовать уровень холестерина. Также они помогают нормализовать уровень инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и, как показали исследования, снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина.

Бобовые

Бобовые помогают сердцу благодаря их высокому уровню растворимой клетчатки, которая, как известно, снижает уровень холестерина и триглицеридов в кровотоке.

Напомним, назван самый полезный продукт для сердца.

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