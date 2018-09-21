Какие продукты вызывают неприятный запах тела

Исследователи рассказали об особенностях рациона

Питайтесь здоровой едой. Фото: Freepik

Ученые составили список продуктов, которые могут негативно влиять на организм человека и, как следствие, являться причиной неприятного запаха, пишет Нealthy style.

Так, исследователи заявляют, что алкоголь плохо влияет на запах тела. Спирт метаболизируется в уксусную кислоту, а затем выделяется через поры. Кроме того, алкоголь способствует более обильному потоотделению и, как следствие, появлению неприятного запаха.

Помимо этого, в Праге было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что пот у обследованных мужчин и женщин, которые употребляют в пищу красное мясо, гораздо обильнее выделяется и обладает более резким запахом, чем у вегетарианцев. Кстати, ученые также доказали, что вегетарианцы ведут более активную половую жизнь, нежели любители мяса.

Стоит также избегать продуктов с высоким содержанием метилового соединения – таких, как свекла и шпинат. По словам ученых, при их употреблении и переработке вырабатывается триметиламин, который выделяется через пот и имеет неприятный рыбный запах.

Капуста, хоть и полезна, тоже способна испортить запах тела: брокколи, белокочанная, брюссельская и цветная капуста содержат серу – химическое вещество с резким неприятным запахом, который усиливается, смешиваясь с бактериями и потом.

Напомним, ученые нашли связь между вегетарианством и депрессией. Кроме этого, отказ от популярного в Украине продукта признан целебным.

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