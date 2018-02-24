Какие простые упражнения помогут быстро похудеть

Сегодня, 10:34

Движения "велосипед" одно из самых эффективных, пишут ученые

Похудеть можно быстро и с пользой. Фото: pixabay
Похудеть можно быстро и с пользой. Фото: pixabay

До весны осталась ровно неделя и, как это обычно бывает, сеть заполнил ролики с чудо-упражнениями, которые якобы должны привести тело в форму за считанные дни. Возможно ли это, разбиралась корреспондент телеканала "Україна" Наталья Тимуршина.

Ранее сайт "Сегодня" писал о советах тренера, как без особых усилий похудеть зимой.

Интернет-пользователи распространяют видео-методики тренировок, благодаря которым всего за восемь минут живот якобы станет плоским и подкачанным. Заниматься можно дома, на коврике. Две минуты повторять наклоны вперед. Затем небольшой перерыв. Следующие шесть минут нужно подключать ноги.

Украинский певец Виталий Козловский тренировал мышцы живота последние восемь месяцев. Сейчас его фотографии поражают поклонниц.

"Для меня самое лучшее упражнение на пресс – это когда ты висишь двумя руками на перекладине. Вот так вертикально и просто начинаешь поднимать ноги снизу доверху. Не бросаешь ноги, а медленно поднимаешь и медленно опускаешь", – рассказывает певец.

На практике упражнение от звезды оказывается слишком сложным, даже не для новичка.

Между тем исследователи из американского университета в Сан-Диего опубликовали свой рейтинг эффективных упражнений для пресса. Первое место заняли движения "велосипед". Тренировки с поочередным подтягиванием колен до головы, лежа на спине, оказались наиболее действенными. Но и их придется выполнять больше недели.

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

Также мы писали, как очистить организм от шлаков: диета на овсяных хлопьях.
здоровье, упражнения, похудение, фитнес, как похудеть к лету, как похудеть
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Привести себя в форму легко. Фото: pixabay.com

Австралиец назвал легкое упражнение, равноценное 30 минутам в спортзале

26 Сентября 2017, 18:09

Данный вид тренировки помогает в потере веса и ускоряет обмен веществ 

Wellness

Японская диета поможет похудеть. Фото: pixabay

Японская диета: минус восемь килограмм за 14 дней

22 Февраля, 10:55

В зависимости от исходного веса на этой диете можно потерять 6-8 килограммов
Загрузка...

Food&Wellness

Исключите из рациона сладкое. Фото: reynaldodallin/pixabay.com

Как вернуться в форму после праздников: секреты известного врача

17 Января, 16:01

Диетолог поделилась принципами правильного питания на своей страничке в сети

Food&Wellness

Смотрите мюзиклы. Фото: pixabay.com

Какое развлечение заменяет 30 минут кардиотренировок

29 Сентября 2017, 17:27

Ученые нашли интересное занятые, которое так же позитивно воздействует на здоровье, как и активные тренировки 
Загрузка...