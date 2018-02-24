Какие простые упражнения помогут быстро похудеть

До весны осталась ровно неделя и, как это обычно бывает, сеть заполнил ролики с чудо-упражнениями, которые якобы должны привести тело в форму за считанные дни. Возможно ли это, разбиралась корреспондент телеканала "Україна" Наталья Тимуршина.

Ранее сайт "Сегодня" писал о советах тренера, как без особых усилий похудеть зимой.

Интернет-пользователи распространяют видео-методики тренировок, благодаря которым всего за восемь минут живот якобы станет плоским и подкачанным. Заниматься можно дома, на коврике. Две минуты повторять наклоны вперед. Затем небольшой перерыв. Следующие шесть минут нужно подключать ноги.

Украинский певец Виталий Козловский тренировал мышцы живота последние восемь месяцев. Сейчас его фотографии поражают поклонниц.

"Для меня самое лучшее упражнение на пресс – это когда ты висишь двумя руками на перекладине. Вот так вертикально и просто начинаешь поднимать ноги снизу доверху. Не бросаешь ноги, а медленно поднимаешь и медленно опускаешь", – рассказывает певец.

На практике упражнение от звезды оказывается слишком сложным, даже не для новичка.

Между тем исследователи из американского университета в Сан-Диего опубликовали свой рейтинг эффективных упражнений для пресса. Первое место заняли движения "велосипед". Тренировки с поочередным подтягиванием колен до головы, лежа на спине, оказались наиболее действенными. Но и их придется выполнять больше недели.

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

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