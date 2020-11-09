Какие продукты снижают уровень плохого холестерина
Эта пища не только нормализует уровень плохого холестерина, но и поддержит сердце и сосуды
Холестерин. Вы же все наверняка читали, что он крайне опасен для здоровья? А знали ли вы, что в нашем организме сосуществуют два вида холестерина?
Первый – плохой – именно он закупоривает сосуды и становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Второй – хороший холестерин, который устраняет плохой и способствует проходимости артерий и вен. Его, как мы понимаем, в организме должно быть как можно больше.
Вместе с диетологом Аленой Черниковой собрали продукты, которые эффективно снижают плохой холестерин.
Салат, шпинат
Дело все в калии, которого много в листьях салата и шпинате. Калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы, витамины А и С предотвращают накопление холестерина.
Рыба, морепродукты, печень трески
Здесь дело в омега-3 кислотах. Они повышают эластичность артерий, уменьшают кровяное давление, стабилизируют сердечный ритм, сокращают количество вредного холестерина. Особенно высокое содержание полиненасыщеных жирных кислот в печени трески.
Бобовые
У бобовых низкий гликемический индекс (медленно усваиваются). Когда мы едим бобовые вместо мяса, мы снижаем поступление животных жиров в организм. Отсюда – и эффект снижения ЛПНП – плохого холестерина, которых много в жирном мясе и молочных продуктах.
Цитрусовые
Все из-за пектина, которого достаточно в цитрусовых. При этом грейпфрут стоит съедать с белой плёнкой.
Грецкие орехи
Да, они калорийные. Но, вместе с тем, орехи способствуют снижению избыточного веса и нормализуют уровень холестерина в крови. Полезные свойства грецких орехов связаны с содержанием в них полиненасыщенных жирных кислот.
Яблоки
Вот настоящие сортировщики плохого холестерина. Яблоки снижают его уровень на 15-20%. Это связано с тем, что фрукт содержит большое количество уникальной растительной клетчатки.
Темный шоколад
В темном шоколаде есть большое количество флавоноидов, полезных для сердца. Умеренное употребление темного шоколада улучшает баланс липидов в крови.
Морковь
Да, всего лишь 2 моркови в день помогут снизить уровень холестерина на 10-20%. Это связано с высоким содержанием пектина в ней.
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