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Какие продукты снижают уровень плохого холестерина

Сегодня, 18:30

Эта пища не только нормализует уровень плохого холестерина, но и поддержит сердце и сосуды

Холестерин. Вы же все наверняка читали, что он крайне опасен для здоровья? А знали ли вы, что в нашем организме сосуществуют два вида холестерина?

Первый – плохой – именно он закупоривает сосуды и становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Второй – хороший холестерин, который устраняет плохой и способствует проходимости артерий и вен. Его, как мы понимаем, в организме должно быть как можно больше.

Вместе с диетологом Аленой Черниковой собрали продукты, которые эффективно снижают плохой холестерин.

Фото: Алена Черникова, диетолог

В борьбе с холестерином помогут

Салат, шпинат

Дело все в калии, которого много в листьях салата и шпинате. Калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы, витамины А и С предотвращают накопление холестерина.

Рыба, морепродукты, печень трески

Здесь дело в омега-3 кислотах. Они повышают эластичность артерий, уменьшают кровяное давление, стабилизируют сердечный ритм, сокращают количество вредного холестерина. Особенно высокое содержание полиненасыщеных жирных кислот в печени трески.

Бобовые

У бобовых низкий гликемический индекс (медленно усваиваются). Когда мы едим бобовые вместо мяса, мы снижаем поступление животных жиров в организм. Отсюда – и эффект снижения ЛПНП – плохого холестерина, которых много в жирном мясе и молочных продуктах.

Цитрусовые

Все из-за пектина, которого достаточно в цитрусовых. При этом грейпфрут стоит съедать с белой плёнкой.

Грецкие орехи

Да, они калорийные. Но, вместе с тем, орехи способствуют снижению избыточного веса и нормализуют уровень холестерина в крови. Полезные свойства грецких орехов связаны с содержанием в них полиненасыщенных жирных кислот.

Яблоки

Вот настоящие сортировщики плохого холестерина. Яблоки снижают его уровень на 15-20%. Это связано с тем, что фрукт содержит большое количество уникальной растительной клетчатки.

Темный шоколад

В темном шоколаде есть большое количество флавоноидов, полезных для сердца. Умеренное употребление темного шоколада улучшает баланс липидов в крови.

Морковь

Да, всего лишь 2 моркови в день помогут снизить уровень холестерина на 10-20%. Это связано с высоким содержанием пектина в ней.

А здесь узнаете о 6 простых шагах к здоровому питанию.

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