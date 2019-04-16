Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какой массаж выбрать, чтобы избавиться от целлюлита

Узнайте, как бороться с целлюлитом на ногах и ягодицах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

Вакуумный, лимфодренажный или ручной – какой массаж выбрать, чтобы избавиться от нескольких сантиметров жира и ненавистного целлюлита? Что лучше – аппартные методики или руки умелого мастера? Мы расскажем о самых популярных видах антицеллюлитного массажа и их эффективности.

Вакуумный массаж от целлюлита

Баночный массаж улучшает кровообращение, стимулируя лимфоток и ускоряя вывод токсинов, шлаков и жидкости из тканей, ускоряет обмен веществ, помогает укрепить мускулатуру и соединительную ткань. Курс массажа банками поможет избавиться от 2-3 см в объемах на проблемных участках за счет растворения жировых отложений, а не сжигания мышечной ткани. Такой массаж снимает усталость и напряжение мышц после длительных тренировок. 

Противопоказаний для вакуумного массажа немного, но они существуют. От сеансов вакуумного массажа рекомендуется отказаться при острых воспалительных заболеваниях внутренних органов, при дефектах кожи в области предполагаемого воздействия, при тромбофлебите, сердечно-сосудистых заболеваниях, острых заболеваниях и обострении хронических болезней. Желчекаменная и мочекаменная болезни также относятся к противопоказаниям. 

Лимфодренажный массаж от целлюлита

Массаж проводится на "проблемных" зонах: ногах (икры и бедра), ягодицах и животе. Легкими, выжимающими движениями массажист как "выгоняет" влагу из ваших жировых клеток, а также продукты метаболизма. Все это выводит из клеток лимфатическая система. Количество сеансов при антицеллюлитной терапии зависит от степени целлюлита, а также от индивидуальных особенностей организма (насколько охотно организм избавляется от жидкости).

Читайте также
Снимает стресс и нормализует сон: чем полезен массаж головы

К противопоказаниям для лимфодренажного массажа относятся: острые периоды инфекционных заболеваний, кожные заболевания, послеоперационный период, патологии почек, беременность. 

Ручной массаж от целлюлита

Ручной массаж против целлюлита, направленный на борьбу с подкожными жировыми отложениями, помогает избавиться от косметических дефектов всего за один курс. Результативность от ручного корректирующего массажа действительно очень высока, но лишь в том случае, если выполняет его профессионал.

Массаж от целлюлита будет бесполезным или даже опасным при простуде, заражении вирусом, высокой температуре, сердечных заболеваниях. С ограничениями также столкнутся люди, имеющие кожные и опухолевые заболевания. Недопустимы любые повреждения кожи, особенно кровоподтеки, раны и синяки. Антицеллюлитный массаж не проводят при беременности и лактации, психических расстройствах, непереносимости массажного крема и варикозе. 

Напомним, ранее мы писали, как избавиться от целлюлита с помощью народных средств. "Сегодня" также писали, как победить целлюлит раз и навсегда.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после Лайфхак: как быстро привести себя в порядок Снимает стресс и нормализует сон: чем полезен массаж головы Трендовый девайс: действительно ли массажер для лица поможет убрать морщины
массаж целлюлит
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Сегодня, 11:21Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Утяшева с ребенком
Утяшева с ребенком "покинула" РФ
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал
Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной