Какой массаж выбрать, чтобы избавиться от целлюлита

Узнайте, как бороться с целлюлитом на ногах и ягодицах

Вакуумный, лимфодренажный или ручной – какой массаж выбрать, чтобы избавиться от нескольких сантиметров жира и ненавистного целлюлита? Что лучше – аппартные методики или руки умелого мастера? Мы расскажем о самых популярных видах антицеллюлитного массажа и их эффективности.

Вакуумный массаж от целлюлита

Баночный массаж улучшает кровообращение, стимулируя лимфоток и ускоряя вывод токсинов, шлаков и жидкости из тканей, ускоряет обмен веществ, помогает укрепить мускулатуру и соединительную ткань. Курс массажа банками поможет избавиться от 2-3 см в объемах на проблемных участках за счет растворения жировых отложений, а не сжигания мышечной ткани. Такой массаж снимает усталость и напряжение мышц после длительных тренировок.

Противопоказаний для вакуумного массажа немного, но они существуют. От сеансов вакуумного массажа рекомендуется отказаться при острых воспалительных заболеваниях внутренних органов, при дефектах кожи в области предполагаемого воздействия, при тромбофлебите, сердечно-сосудистых заболеваниях, острых заболеваниях и обострении хронических болезней. Желчекаменная и мочекаменная болезни также относятся к противопоказаниям.

Лимфодренажный массаж от целлюлита

Массаж проводится на "проблемных" зонах: ногах (икры и бедра), ягодицах и животе. Легкими, выжимающими движениями массажист как "выгоняет" влагу из ваших жировых клеток, а также продукты метаболизма. Все это выводит из клеток лимфатическая система. Количество сеансов при антицеллюлитной терапии зависит от степени целлюлита, а также от индивидуальных особенностей организма (насколько охотно организм избавляется от жидкости).

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К противопоказаниям для лимфодренажного массажа относятся: острые периоды инфекционных заболеваний, кожные заболевания, послеоперационный период, патологии почек, беременность.

Ручной массаж от целлюлита

Ручной массаж против целлюлита, направленный на борьбу с подкожными жировыми отложениями, помогает избавиться от косметических дефектов всего за один курс. Результативность от ручного корректирующего массажа действительно очень высока, но лишь в том случае, если выполняет его профессионал.

Массаж от целлюлита будет бесполезным или даже опасным при простуде, заражении вирусом, высокой температуре, сердечных заболеваниях. С ограничениями также столкнутся люди, имеющие кожные и опухолевые заболевания. Недопустимы любые повреждения кожи, особенно кровоподтеки, раны и синяки. Антицеллюлитный массаж не проводят при беременности и лактации, психических расстройствах, непереносимости массажного крема и варикозе.

Напомним, ранее мы писали, как избавиться от целлюлита с помощью народных средств. "Сегодня" также писали, как победить целлюлит раз и навсегда.

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