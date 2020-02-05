Кандидоз у женщин: почему его сложно вылечить

Особенно опасна молочница для беременных женщин

Молочницу обязательно нужно лечить обоим партнерам Фото: Depositphotos

Кандидоз – это грибковое заболевание (микоз), вызываемое дрожжеподобным грибком рода Candida. Примечательно, что носителями этого грибка являются практически все здоровые люди. Наряду с другими микроорганизмами, он живет на коже и слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, влагалища и т.п. И никак себя не проявляет, потому что в нормальных условиях все наши микроскопические "соседи" поддерживают определенный баланс и ограничивают рост друг друга, не причиняя беспокойств человеку. Еще одним важным фактором, который контролирует активность грибка в нашем организме, является иммунная система. Но если природное равновесие нарушается, грибок начинает чрезмерно размножаться, вызывая болезнь. Подробнее о кандидозе расскажет гинеколог Марина Степнова.

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Симптомы молочницы

Чаще всего в результате грибковой экспансии развивается вагинальный кандидоз (молочница). Проявляется заболевание такими симптомами, как появление мелких красных пятен, а затем точечных белых налетов на слизистой, которые могут сливаться, образуя четко очерченные очаги, покрытые молочно-белыми пленками (отсюда и название). При этом отмечается зуд, раздражение, дискомфорт, болезненная отечность. Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других заболеваний (например, гонореи, трихомониаза, генитального герпеса, уреаплазмоза, хламидиоза и др.), для постановки точного диагноза необходимо провести ряд лабораторных исследований.

Причины и лечение кандидоза

Лечить кандидоз обязательно должен врач, а иногда даже несколько — гинеколог, гастроэнтеролог, терапевт, иммунолог. Дело в том, что абсолютно недостаточно только подавить не в меру развившийся грибок — нужно устранить причину этого. А причинами могут быть пониженный иммунитет, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, гормональные противозачаточные средства. Беременность тоже является фактором риска: женщины, ожидающие ребенка, заболевают в 4 раза чаще, чем небеременные. Очень часто болезнь вызывает бездумное применение антибиотиков широкого действия. Они подавляют жизнедеятельность микробов-антагонистов грибка, на которых они действуют гораздо сильнее, чем на саму болезнетворную кандиду.

Следовательно, одновременно с лечением непосредственно микоза нужно ликвидировать причину иммунодефицита, укреплять микрофлору. Без этого молочница будет возникать вновь и вновь.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что молочницей могут болеть не только женщины! Хотя у мужчин это заболевание встречается гораздо реже и зачастую протекает бессимптомно, оно может передаваться при половом акте, поэтому настоятельно рекомендуется одновременное лечение обоих партнеров. В процессе лечения использование презерватива во время секса обязательно!

Молочница у беременных

Молочница особенно опасна в период беременности, так как может иметь тяжелые последствия для новорожденного, в особенности недоношенного ребенка. При продвижении через родовые пути у него может развиться кандидоз ротовой полости, переродиться в молочницу пищевода, а затем перейти на другие органы, включая легкие, печень и почки, а это уже угроза для жизни. Поэтому беременным, как никому, необходимо регулярно посещать врача и безотлагательно проводить все назначаемые анализы. Тогда даже кандидоз вовремя обнаружится и не вызовет тяжелых последствий.

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