Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кандидоз у женщин: почему его сложно вылечить

Особенно опасна молочница для беременных женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:27
Молочницу обязательно нужно лечить обоим партнерам
Молочницу обязательно нужно лечить обоим партнерам
Фото: Depositphotos

Кандидоз – это грибковое заболевание (микоз), вызываемое дрожжеподобным грибком рода Candida. Примечательно, что носителями этого грибка являются практически все здоровые люди. Наряду с другими микроорганизмами, он живет на коже и слизистых оболочках ротовой полости, кишечника, влагалища и т.п. И никак себя не проявляет, потому что в нормальных условиях все наши микроскопические "соседи" поддерживают определенный баланс и ограничивают рост друг друга, не причиняя беспокойств человеку. Еще одним важным фактором, который контролирует активность грибка в нашем организме, является иммунная система. Но если природное равновесие нарушается, грибок начинает чрезмерно размножаться, вызывая болезнь. Подробнее о кандидозе расскажет гинеколог Марина Степнова.

Австралийка узнала о беременности в день родов. Смотрите в сюжете.

Симптомы молочницы

Чаще всего в результате грибковой экспансии развивается вагинальный кандидоз (молочница). Проявляется заболевание такими симптомами, как появление мелких красных пятен, а затем точечных белых налетов на слизистой, которые могут сливаться, образуя четко очерченные очаги, покрытые молочно-белыми пленками (отсюда и название). При этом отмечается зуд, раздражение, дискомфорт, болезненная отечность. Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других заболеваний (например, гонореи, трихомониаза, генитального герпеса, уреаплазмоза, хламидиоза и др.), для постановки точного диагноза необходимо провести ряд лабораторных исследований.

Причины и лечение кандидоза

Лечить кандидоз обязательно должен врач, а иногда даже несколько — гинеколог, гастроэнтеролог, терапевт, иммунолог. Дело в том, что абсолютно недостаточно только подавить не в меру развившийся грибок — нужно устранить причину этого. А причинами могут быть пониженный иммунитет, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, гормональные противозачаточные средства. Беременность тоже является фактором риска: женщины, ожидающие ребенка, заболевают в 4 раза чаще, чем небеременные. Очень часто болезнь вызывает бездумное применение антибиотиков широкого действия. Они подавляют жизнедеятельность микробов-антагонистов грибка, на которых они действуют гораздо сильнее, чем на саму болезнетворную кандиду.

Читайте также:
Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

Следовательно, одновременно с лечением непосредственно микоза нужно ликвидировать причину иммунодефицита, укреплять микрофлору. Без этого молочница будет возникать вновь и вновь.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что молочницей могут болеть не только женщины! Хотя у мужчин это заболевание встречается гораздо реже и зачастую протекает бессимптомно, оно может передаваться при половом акте, поэтому настоятельно рекомендуется одновременное лечение обоих партнеров. В процессе лечения использование презерватива во время секса обязательно!

Молочница у беременных

Молочница особенно опасна в период беременности, так как может иметь тяжелые последствия для новорожденного, в особенности недоношенного ребенка. При продвижении через родовые пути у него может развиться кандидоз ротовой полости, переродиться в молочницу пищевода, а затем перейти на другие органы, включая легкие, печень и почки, а это уже угроза для жизни. Поэтому беременным, как никому, необходимо регулярно посещать врача и безотлагательно проводить все назначаемые анализы. Тогда даже кандидоз вовремя обнаружится и не вызовет тяжелых последствий.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Аднексит: симптомы, причины, лечение Кандидоз кишечника: почему не всегда стоит верить анализам Анемия: почему падает гемоглобин Мастопатия: когда срочно нужно бежать к врачу Субфебрильная температура: симптомом каких болезней она может быть
беременность аднексит симптомы гинекология кандидоз
Реклама

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Сегодня, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Сегодня, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Сегодня, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Вчера, 17:32Fun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

Вчера, 16:52Шоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Вчера, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:21Fun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

Вчера, 10:03Шоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

3 февраляШоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

3 февраляТехно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

3 февраляFun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
"Руки видають": Алла Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом