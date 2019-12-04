Карсил: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяется при заболеваниях печени, успешно восстанавливая клетки поврежденного органа

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Гепатопротекторный лекарственный препарат на основе силимарина, вещества выделенного из плодов расторопши пятнистой.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: силимарин.

Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный, сахар молочный (моногидрат), целлюлоза микрокристаллическая, колидон-25, тальк, магния стеарат, сорбит, натрия гидрокарбонат глюкозы моногидрат. Составляющие оболочки: целлюлозы ацетилфталат, гуммиарабик, диетифталат, сахар, желатин, титана диоксид, тальк, краситель коричневый AS 9340 Opаlux brоwn, полиэтиленгликоль 6000, глицерин.

В 1 драже Карсила содержится 22,5 мг силимарина. Выпускается по 80 таблеток в упаковке.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые оболочкой, правильной круглой формы, коричневого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Гепатопротекторные препараты. Код АТХ А05В А03.

Показания

В составе комплексной терапии при ряде патологических состояний, среди которых:

токсические поражения печени;

невирусный хронический гепатит;

состояния после острого гепатита;

цирроз печени;

стеатоз печени (алкогольный и неалкогольный);

Препарат используется также для профилактики поражений печени при длительном употреблении алкоголя или лекарственных средств.

Эффективен при хронической интоксикации организма, включая профессиональные заболевания, приобретенные вследствие работы на вредных производствах.

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Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему или к любой из вспомогательных веществ. Острые отравления различной этиологии.

Фармакокинетика

После перорального применения силимарин медленно и частично всасывается в ЖКТ. Подвергается кишечно-печеночной циркуляции. Не кумулируется в организме.

Полувыведение силимарина составляет 6,3 ч. Выводится преимущественно с желчью в виде глюкуронидов и сульфатов.

Применение

Карсил таблетки принимают внутрь целиком не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: применяют перорально при заболеваниях легкой и средней степени — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки. При тяжелых формах заболевания дозу можно удвоить до 2–4 таблеток 3 раза в сутки.

Дети в возрасте 5–12 лет: суточная доза у детей в возрасте старше 5 лет составляет 3 мг/кг массы тела, разделенная на 2–3 приема. Курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения — 3 мес.

Особенности применения

В связи с вероятным эстрогеноподобным эффектом силимарина его следует применять с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника, матки и предстательной железы). В этих случаях необходима консультация специалиста.

Препарат не применяют для лечения острой интоксикации.

Препарат содержит в качестве вспомогательного вещества пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но в незначительном количестве и поэтому считается безопасным для пациентов с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (но не целиакией) не следует принимать этот препарат.

Препарат в форме таблеток в качестве вспомогательного вещества содержит сахарозу. Пациентам с редкостной наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать препарат.

В состав вспомогательных веществ препарата входит лактоза. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать препарат. Пациентам с непереносимостью некоторых других сахаров необходимо проконсультироваться с врачом.

В составе оболочки таблетки содержатся метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216). Они могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

В случае появления желтухи необходима консультация врача для проведения дифференциальной диагностики и коррекции терапии.

Применение в период беременности или кормления грудью. При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) препарат применять не рекомендуется.

Дети. Не рекомендуется применять препарат Карсил у детей в возрасте до 5 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

При индивидуальной повышенной чувствительности, возможны следующие побочные эффекты.

Со стороны пищеварительной системы: диарея вследствие усиления функции печени и желчного пузыря, тошнота, диспепсия, рвота, снижение аппетита, метеоризм, изжога.

диарея вследствие усиления функции печени и желчного пузыря, тошнота, диспепсия, рвота, снижение аппетита, метеоризм, изжога. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (возможно, замедленного типа); реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, анафилактический шок.

аллергические реакции (возможно, замедленного типа); реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, зуд, анафилактический шок. Со стороны органа слуха и лабиринта: усиление существующих вестибулярных нарушений.

усиление существующих вестибулярных нарушений. Со стороны дыхательной системы: одышка.

одышка. Со стороны мочевыделительной системы: усиление диуреза.

усиление диуреза. Со стороны кожи и кожных придатков: усиление алопеции.

Побочные действия преходящие и исчезают после прекращения приема препарата без принятия специальных мер.

Взаимодействия

При одновременном применении силимарина и пероральных контрацептивов и препаратов, применяемых при эстрогензаместительной терапии, лечении тамоксифеном возможно снижение эффективности последних.

За счет угнетения системы цитохрома Р450 силимарин усиливает действие антиаллергических лекарственных средств (фексофенадин), антикоагулянтов (клопидогрель, варфарин).

Силимарин может усилить эффекты таких лекарственных средств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, аторвастатин, винбластин, за счет его ингибирующего действия на систему цитохрома Р450.

Растительные продукты, содержащие силимарин, широко используют в качестве гепатопротекторов в онкологической практике одновременно с цитостатиками. Клинические исследования показывают незначительный риск возможных фармакокинетических взаимодействий силимарина как ингибитора изофермента CYP3A4 и UGT1A1 и цитостатиков, которые являются субстратами этих ферментов.

Карсил и алкоголь. Препарат будет бесполезным при одновременном приеме с алкоголем.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае приема дозы, превышающей терапевтическую в несколько раз, следует вызвать рвоту и промыть желудок, затем принять активированный уголь, при необходимости пройти симптоматическое лечение.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Не выше 25°C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Sopharma" JSC, Болгария.

Цена. От 134 до 159 грн.

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