Кашель по утрам: симптомом какого заболевания он может быть

Какие обследования надо пройти, чтобы прояснить причины

Утренний кашель часто беспокоит курильщиков Фото: freepik.com

Такое проявление как кашель – очень важный клинический признак. По утрам кашель может беспокоить курильщиков. Выход тут один – бросить эту вредную привычку. Если же человек не курит, то причиной утреннего кашля может быть целый ряд заболеваний дыхательной системы и не только. В случае, если у человека с явной причиной, или без нее начинается кашель, первое и главное исследование, которое необходимо провести — это рентгенографию органов грудной клетки.

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Кашель со скудной мокротой может признаком ряда заболеваний: начиная с бронхита и заканчивая такими грозными заболеваниями, как туберкулез и рак легких.

"Хочу обратить внимание, что проблема туберкулеза стоит очень остро, – напоминает терапевт Валентина Андрейченко. – Сейчас любой человек, даже тот, который не пользуется общественным транспортом, ездит на своем авто, имеет разнообразный рацион питания, может заразиться туберкулезом. Из первых жалоб может быть слабость, утомляемость, потливость, подъемы температуры тела, особенно вечером до 37–37,2 °С, кашель со скудной мокротой или без нее. Все эти жалобы могут проявиться одновременно, а могут и в различной последовательности. То же касается и онкологии легочной системы".

Поэтому, если вас беспокоит кашель более 10 дней, с мокротой или без нее, сопровождающийся (или нет) подъемом температуры, необходимо обязательно обратиться за консультацией к терапевту. После подробного расспроса, анализа ваших жалоб, аускультации (выслушивания дыхания с помощью фонендоскопа) врач должен направить вас, как минимум, на рентгенографию органов грудной клетки и сдачу развернутого анализа крови. Также допускается назначение препаратов, направленное на выведение и улучшение эвакуации мокроты из бронхов.

Если после рентгенографии диагнозы туберкулеза, пневмонии, рака легких будут исключены, то вероятнее всего причиной кашля будет банальный неосложненный бронхит (воспаление бронхов). И тогда врач назначит противовоспалительную терапию.

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