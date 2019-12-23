Кавинтон: инструкция, показания, способ применения

Препарат назначается при нарушениях кровообращения в головном мозге

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Действие Кавинтона направлено на улучшение обмена веществ в головном мозге, защиту его клеток от негативного влияния свободных радикалов и улучшение кровообращения. Кроме того, Кавинтон эффективно защищает нейроны от разрушения. Препарат улучшает усвоение мозгом глюкозы, основного его источника питания, а также делает кровь менее вязкой.

Кавинтон применяется и в офтальмологии при лечении хронических сосудистых заболеваний как сетчатки глаза, так и его сосудистой оболочки. Кроме того, Кавинтон нашел применение при лечении снижения остроты слуха, которое вызвано различными причинами, в том числе — невыясненными.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: винпоцетин.

Кавинтон выпускается в двух дозировках:

обычная — 5 мг винпоцетина;

Кавинтон форте — 10 мг винпоцетина.

Вспомогательные вещества: магния стеарат кремния диоксид коллоидный тальк лактоза; крахмал кукурузный.

Основные физико-химические свойства.

Кавинтон: таблетки белого цвета, без запаха, дископодобной формы со скошенными краями, с маркировкой "CAVINTON" на одной стороне.

Кавинтон форте: белые или почти белые плоские, круглые таблетки с фаской, диаметром около 8,0 мм с надписью "10 mg" с одной стороны и риской с другой.

Кавинтон выпускается по 25 таблеток в блистере, по 2 блистера в упаковке.

Кавинтон форте выпускается по 15 таблеток в блистере. 2 или 6 блистеров в картонной упаковке.

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Фармакотерапевтическая группа. Психостимулирующие и ноотропные средства. Винпоцетин. Код АТХ N06B X18.

Показания

Неврология. Для лечения различных форм цереброваскулярной патологии: состояния после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта), вертебробазилярной недостаточности, сосудистой деменции, церебрального атеросклероза, посттравматической и гипертензивной энцефалопатии. Способствует уменьшению выраженности психической и неврологической симптоматики при цереброваскулярной патологии.

Офтальмология. Для лечения хронической сосудистой патологии хориоидеи (сосудистой оболочки глаза) и сетчатки.

Оториноларингология. Для лечения старческой тугоухости перцептивного типа, болезни Меньера и шума в ушах.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ.

Период беременности и кормления грудью.

Применение препарата у детей противопоказано (из-за отсутствия данных соответствующих клинических исследований).

Фармакокинетика

При употреблении кавинтона внутрь, биодоступность составляет 70%. Максимальная концентрация в плазме отмечается через 1 ч. Период полувыведения – 4,8 часа.

Применение

Применять внутрь после еды. Суточная доза для взрослых составляет 15–30 мг (3 раза в сутки по 5–10 мг). Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Пациентам с заболеваниями почек или печени коррекции дозы не требуется.

Особенности применения

Наличие синдрома пролонгированного интервала Q–T и прием препаратов, вызывающих удлинение Q–T, требуют проведения периодического контроля ЭКГ.

При наличии у пациента повышенного внутричерепного давления, аритмии или синдрома удлиненного интервала Q–T, а также на фоне применения антиаритмических препаратов курс терапии препаратом можно начинать только после тщательного анализа пользы и рисков, связанных с применением лекарственного средства.

Препарат содержит лактозу. Пациенты с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не должны принимать этот препарат (1 таблетка Кавинтона содержит 140 мг лактозы, 1 таблетка Кавинтона форте (10 мг) содержит 83 мг лактозы).

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью применение винпоцетина противопоказано.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Исследований по изучению влияния на способность к управлению автотранспортом или работы с механизмами не проводилось, но следует учитывать вероятность возникновения во время применения препарата сонливости, головокружения и вертиго.

Побочные эффекты

Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения (редко), анемия, агглютинация эритроцитов (очень редко).

Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность (очень редко).

Нарушение метаболизма и питания: гиперхолестеринемия (редко), снижение аппетита, анорексия, сахарный диабет (редко).

Психические расстройства: бессонница, нарушения сна, беспокойство, возбуждение (редко), эйфория, депрессия (очень редко).

Со стороны нервной системы: головная боль (редко), головокружение, дисгевзия, ступор, гемипарез, сонливость, амнезия (редко), тремор, судороги (очень редко).

Со стороны органа зрения: отек соска зрительного нерва (редко), гиперемия конъюнктивы (очень редко).

Со стороны органа слуха и лабиринта: вертиго (нечасто), гиперакузия, гипоакузия, шум в ушах (редко).

Со стороны сердца: ишемия/инфаркт миокарда, стенокардия, брадикардия, тахикардия, экстрасистолия, сердцебиение (редко), аритмия, фибрилляция предсердий (очень редко).

Со стороны сосудов: артериальная гипотензия, АГ, приливы, тромбофлебит (редко), колебания АД (очень редко).

Со стороны пищеварительной системы: дискомфорт в животе, сухость во рту, тошнота (редко), боль в животе, запор, диарея, диспепсия, рвота (редко), дисфагия, стоматит (очень редко).

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: эритема, гипергидроз, зуд, крапивница, сыпь (редко), дерматит (очень редко).

Общие нарушения: астения, слабость, ощущение жара (редко), дискомфорт в грудной клетке, гипотермия (очень редко).

Взаимодействия

Одновременное применение винпоцетина с блокаторами β-адренорецепторов (клоранолол, пиндолол), клопамидом, глибенкламидом, дигоксином, аценокумаролом или гидрохлоротиазидом в клинических исследованиях не сопровождалось любым взаимодействием между ними. Одновременное применение винпоцетина и α-метилдопы иногда вызывало некоторое усиление гипотензивного эффекта, поэтому на фоне применения этой комбинации препаратов необходим регулярный контроль АД. Несмотря на отсутствие данных клинических исследований, подтверждающих возможность взаимодействия, рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном назначении винпоцетина с лекарственными средствами, которые влияют на ЦНС, а также в случае сопутствующей антиаритмической и антикоагулянтной терапии.

Кавинтон и алкоголь. Сочетание Кавинтона с алкоголем недопустимо. Взаимодействие препарата и алкоголя может приводить к таким последствиям:

головокружение;

тошнота;

аритмия;

повышение артериального давления;

увеличение продолжительности утилизации алкоголя;

снижение эффективности препарата.

Передозировка

Случаев передозировки отмечено не было. Длительное применение винпоцетина в суточной дозе 60 мг также безопасно. Даже однократный прием внутрь 360 мг винпоцетина не вызывало каких-либо клинически значимого нежелательного эффекта со стороны сердечно-сосудистой системы или других эффектов.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре от 15 °С до 30 °C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Гедеон Рихтер, ОАО, Венгрия

Цена. Кавинтон 5 мг №50 от 158 до 198 грн.

Кавинтон форте 10 мг №30 от 171 до 226 грн.

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