Кето диета: диетолог пояснила, как есть жирную еду и худеть

Единственный фрукт, который разрешается при этой диете — это авокадо

Кето диета покорила Голливуд, Кремниевую долину, а теперь и сердца украинских блогеров. Такая диета позволяет есть жирную еду и при этом сжигать жир, пояснила диетолог Наталия Самойленко в посте в Instagram.⠀

По ее словам, кето не только лечит болезни, но и гарантирует стремительную потерю веса без голода, срывов и тяги к сладкому, а как бонус вы наполняетесь энергией, как новенькая батарейка.

Что такое кето-диета Фото: pexels

Как выглядит кето рацион

Это практически отсутствие углеводов — 5%, небольшое присутствие белка — 15-20% и большое количество качественных жиров — 75% всей̆ еды, которую вы употребляете.

Зачем нужно столько жиров

Главный источник энергии для нашего организма — глюкоза. В организм она поступает с углеводами. Но когда углеводов в рационе слишком мало, запасы глюкозы не пополняются, организм начинает использовать в качестве энергии жировые отложения и жиры, поступающие с едой. Печень начинает вырабатывать органические вещества "кетоны", которые и становятся новым, более качественным топливом для нашего организма. Этот процесс называется "кетозом".

"Войдя в кетоз, вы как будто заново рождаетесь! Концентрация повышается, память улучшается, сон становится крепче, а талия — тоньше, не чувствуете голода и постоянного желания перекусить чем-то вкусненьким", – поясняет Наталия.

Но для поддержания состояния кетоза важно исключить все источники глюкозы: фрукты, все, что содержит муку и сахар, каши и все злаки, крахмалистые овощи, бобовые.

Единственный фрукт, который разрешается — это авокадо.

По словам диетолога, вы не сможете перехватить печеньку и вернуться на кето диету как ни в чем не бывало.

Вместе с тем, в кето рационе много жирной рыбы, мяса, орехов, семечек, авокадо, жирной молочной продукции (но иногда в период вхождения в кетоз молочка исключается), яиц, зелени, сыра, сливочного и оливкового масла.

Разрешены углеводы в виде овощей, которые растут над поверхностью земли (низкоуглеводные). Зеленые овощи, спаржа, кабачки, огурцы, все виды капусты, кейл, листовые овощи, зеленые стручки фасоли, редис также подходит.

Все плюсы и минусы кетодиеты – смотрите видео:

Существует не так уж много противопоказаний к кето. Но не стоит экспериментировать с кето диетой при хронических заболеваниях ЖКТ, почек и некоторых других генетических нарушениях, несовместимых с кетозом.

"Самостоятельно садиться на кето диету я не рекомендую. Да, это отличная диета, жиросжигание происходит быстрее, чем на обычных других программах питания, плюсов масса, но я призываю быть более ответственными и начать свой кето путь со специалистом", – подытожила Наталия Самойленко.

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