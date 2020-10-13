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Киев попал в ТОП-10 самых грязных городов мира по качеству воздуха

Сегодня, 13:53

Показатели загрязнения превышены в Дарницком, Соломенском районах и на Троещине

Столица Украины попала в десятку самых грязных городов мира по загрязнению воздуха. Киев оказался на третьем месте в международном рейтинге неудовлетворительного качества воздуха. Сейчас первенство держит индийский Дели, пакистанский Лахор и Дакка, Бангладеш.

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Киеве индекс по шкале загрязнения составил 96 единиц при норме 50. Показатели превышены в Дарницком, Соломенском районах и на Троещине.

Что делать, в случае усиления загрязнения воздуха
Что делать, в случае усиления загрязнения воздуха
Фото: скриншот

Киевлянам рекомендуют закрывать окна и пользоваться очистителями воздуха в квартирах.

Ранее мы выяснили все про загрязнение воздуха в Киеве и как это можно проверить со смартфона.

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Киев здоровье воздух
Источники: Сегодня , instagram/malibu_1801
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