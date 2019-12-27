Клеверол: инструкция, показания, способ применения
Препарат для улучшения состояния в период менопауз и климакса
Препарат, созданный на основе экстракта красного клевера, содержит высокоспецифичные фитоэстрогены. Оказывает комплексную эстрогеноподобное действие на организм, что позволяет применять его для заместительной терапии при дефиците эстрогенов как в период пре- и менопаузы, так и после овариоэктомии. Активный компонент препарата, имея сродство с рецепторами эстрогенов и гипоталамусе, приводит к снижению рилизинг-фактора лютенизирующего гормона и дальнейшего снижения секреции лютенизирующего гормона передней долей гипофиза.
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Действующее вещество: 1 капсула содержит 100 мг сухого экстракта красного клевера;
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид, магния стеарат.
Выпускается по 15 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.
Основные физико-химические свойства: Твердые желатиновые капсулы розового цвета, содержащие зеленый порошок с горьким вкусом.
Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на половую сферу. Код АТС G0ЗХ А10.
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Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в преклимактерический и климактерический периоды, в том числе приливы, повышенная потливость, нарушение сна, повышенная возбудимость, депрессия.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Фармакокинетика. Нет данных.
Применяют внутрь.
Женщины принимают по 1-2 капсулы 1 раз в день. Дозу подбирают индивидуально. Продолжительность лечения – от 30 дней. В пременопаузе препарат желательно принимать в течение 2 лет до и после наступления менопаузы.
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- Препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.
- Не превышайте рекомендованной суточной нормы.
- Этот продукт не может заменить собой сбалансированного рациона.
- Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Дети. Не применяют
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
В редких случаях возможны ощущение напряжения в молочных железах, увеличение массы тела, выделения, подобные менструальным.
Взаимодействия. Не известны.
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Клеверол и алкоголь. Нет данных.
Передозировка. Не известна.
Срок годности. 2 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Категория отпуска. Без рецепта
Производитель. "Ядран" Галенская Лаборатория д.д., Хорватия
Цена. От 166 до 258 грн.
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