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Клеверол: инструкция, показания, способ применения

Препарат для улучшения состояния в период менопауз и климакса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Фото: Pixabay

Препарат, созданный на основе экстракта красного клевера, содержит высокоспецифичные фитоэстрогены. Оказывает комплексную эстрогеноподобное действие на организм, что позволяет применять его для заместительной терапии при дефиците эстрогенов как в период пре- и менопаузы, так и после овариоэктомии. Активный компонент препарата, имея сродство с рецепторами эстрогенов и гипоталамусе, приводит к снижению рилизинг-фактора лютенизирующего гормона и дальнейшего снижения секреции лютенизирующего гормона передней долей гипофиза.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 капсула содержит 100 мг сухого экстракта красного клевера;

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид, магния стеарат.

Выпускается по 15 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: Твердые желатиновые капсулы розового цвета, содержащие зеленый порошок с горьким вкусом.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на половую сферу. Код АТС G0ЗХ А10.

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Показания

Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в преклимактерический и климактерический периоды, в том числе приливы, повышенная потливость, нарушение сна, повышенная возбудимость, депрессия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Применяют внутрь.

Женщины принимают по 1-2 капсулы 1 раз в день. Дозу подбирают индивидуально. Продолжительность лечения – от 30 дней. В пременопаузе препарат желательно принимать в течение 2 лет до и после наступления менопаузы.

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Особенности применения

  • Препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.
  • Не превышайте рекомендованной суточной нормы.
  • Этот продукт не может заменить собой сбалансированного рациона.
  • Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.

Дети. Не применяют

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В редких случаях возможны ощущение напряжения в молочных железах, увеличение массы тела, выделения, подобные менструальным.

Взаимодействия. Не известны.

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Клеверол и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. Не известна.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Категория отпуска. Без рецепта

Производитель. "Ядран" Галенская Лаборатория д.д., Хорватия

Цена. От 166 до 258 грн.

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