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Кофе без вреда: сколько чашек можно выпить без ущерба для здоровья

Эксперты подсчитали, сколько чашек кофе в день можно выпить без риска для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00

Эспрессо, американо, латте, капучино, флэт-вайт – на каждом шагу нам предлагают множество разновидностей кофейных напитков. Но только у 7-ми процентов украинцев кофеин выводится из организма быстро. Так чем же полезен кофе, а чем он вредит? И сколько чашек в день этого напитка можно выпить? 

Впервые в Киеве кофе появился в конце XVII века, и сейчас большинство украинцев начинают свой день именно с этого напитка. Кофе бодрит и защищает от депрессии, но пить его нужно в меру, чтобы не навредить организму.

Кофе противопоказан людям с гипертонией и повышенным сердцебиением. В качестве осложнений он может вызвать инсульт и даже инфаркт. Но, несмотря на это, кофе имеет и много полезных свойств: тонизирует, стимулирует умственную деятельность и дарит энергию. Именно кофе предотвращает болезни печени и запоры. 

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Генетики говорят: одна чашка кофе в день будет полезной для всех. А вот можно ли выпить больше – зависит от нескольких факторов, таких как пол, гормональный фон, беременность и прием лекарственных препаратов. Поэтому ответ на этот вопрос может дать генетический тест. Он определяет, насколько быстро у человека выводится кофеин из организма и не возникает ли зависимость.

Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато – кофе без кофеина.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая добавка заменит сахар и сливки в кофе. Сайт "Сегодня" также писал, какие напитки полезно пить для похудения.

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Источник: Сегодня
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