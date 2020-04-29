Когда риск заразиться коронавирусом выше всего: ответ немецкого вирусолога

Когда инфицированный человек наиболее заразный

Немецкие вирусологи уверены, что инфицированный человек наиболее заразен за день до появления у него симптомов. Об этом рассказал в своем подкасте известный немецкий профессор Кристиан Дростен, руководитель отделения вирусологии берлинской университетской клиники Charite.

Самое коварное в коронавирусе – его длительный инкубационный период. Профессор Дростен со своей командой провели исследования, основанные на математической модели количества заражений. Они показали, что более 44% случаев заражения окружающих, происходят еще до появления симптомов у носителя вируса.

Инфицированный человек заразен за день до появление симптомов Фото: Pexels

"Инфицированные коронавирусной инфекцией наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть вирусной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов человек больше не заразен", – рассказывает профессор.

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Но все это касается пациентов с легко формой COVID-19. Люди, которые находятся в больницах и требующие подключения к ИВЛ, остаются опасными в плане инфицирования медицинских работников еще длительное время.

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