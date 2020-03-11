Когда собирать березовый сок: точные сроки, польза и вред

Узнайте, когда можно собирать березовый сок и не пропустите время ценного напитка

Весна – время пробуждения природы от зимнего сна, набухания почек, движения соков, цветения и активного роста растений. Одним из самых целебных природных напитков издавна считается березовый сок. Чем он полезен, и когда собирать березовый сок, узнайте в нашей статье.

Когда можно собирать березовый сок Фото: Depositphotos

Польза березового сока

Польза березового сока для человеческого организма заключается в его общеукрепляющих свойствах при самых различных заболеваниях.

В его состав входят витамины, углеводы и минералы. В березовом соке в достаточном количестве содержатся макро- и микро- элементы: кальций, натрий, магний, калий, кремний, алюминий, марганец, железо, медь, и др. Также березовый сок включает фруктовый сахар, органические кислоты, эфирные масла, фитонциды, обладающие противомикробными свойствами.

Такой богатый состав этого природного напитка делает его настоящей панацеей. Березовый сок рекомендуют при простудах, ангине, кашле, заболеваниях дыхательных путей, головных болях, гипертонии, ревматизме, отеках, а также при проблемах с желудочно-кишечным трактом, почками, суставами, нарушении обмена веществ и других болезнях.

Березовый сок борется с весенним авитаминозом и депрессией. Помимо лечения березовый сок также популярен и в косметологии при уходе за кожей и волосами. Его применяют при угрях, фурункулезе, экземах, выпадении волос, незаживающих ранах. Березовый сок хорошо очищает, увлажняет, освежает и омолаживает кожу.

Смотрите видео, как и где собирать березовый сок:

Но важно помнить, что березовый сок помимо пользы может принести и вред. Он противопоказан людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы. Также нельзя пить сок, который собран в загрязненных местах, вблизи трасс, потому что он имеет свойство вбирать в себя вредные вещества из окружающей среды.

Когда собирать березовый сок

Когда же появляется березовый сок? В зависимости от погодных условий, прихода весны, сбор сока ежегодно приходится на период примерно с конца марта и до начала мая. Недаром в украинском языке месяц март звучит как "березень".

И поскольку в 2020 году в Украине выдалась на редкость ранняя и теплая весна, то появление березового сока также может быть ранним. Т.е. уже в марте стоит отправиться в лес на разведку.

О движении соков в березе свидетельствуют ее набухшие почки. Чтобы определить, когда собирать березовый сок, можно выбраться в лес, найти тонкую березку и сделать в ее стволе укол шилом: если в месте прокола выступила капля сока, значит, сезон сбора сока начался.

А вот об окончании сбора сока говорят листочки, которые появляются на березе – в это время сок теряет свои ценные свойства.

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