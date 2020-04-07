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Когда в Украину может прийти вторая волна коронавируса: интервью с врачом общей гигиены

Почему усиления карантинных мероприятий – правильное решение

Карантин в Украине продолжается и усиливается. Но некоторые и в дальнейшем ездят на работу, выходят в магазины, аптеки. Как же обезопасить свою семью, вернувшись с улицы, нужно ли мыть продукты после магазина, когда прогнозируется пик заболеваемости на коронавирус в Украине. Эти и другие вопросы мы задали Ярославу Першегубе, врачу общей гигиены, старшему преподавателю кафедры общественного здоровья Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика.

Кабмин усилил карантинные меры безопасности. Людей особенно возмутил тот факт, что с собакой гулять можно, а с ребенком – нет. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию.

Я считаю, что это правильно. Ведь насколько известно собаки не передают коронавирус и не болеют, а дети болеют. Мы видим, что в Украине болеют и в самом младшем возрасте. Если в Китае, мы знаем, в основном болели люди пожилого возраста, то же самое и в Италии, то у нас есть случаи заболевания COVID-19 и среди детей. Поэтому я считаю, что такие усиленные меры правильные. Можно и потерпеть ради здоровья.

Ярослав Першегуба, врач общей гигиены, Фото: Facebook

Почему группа риска у нас помолодела, как считаете?

Если мы возьмем данные по Европе и Китаю, то там структура населения другая. Продолжительность жизни там – 80-90 лет. А в Украине средняя продолжительность жизни – 65-72 года. Поэтому понятно, что болеют люди более молодого возраста. У нас нет большого количества людей старшей возрастной категорий, следовательно, вирус подвинулся вниз по возрастной группе. Есть еще такое понятие как "доза инфицирования" (количество вируса). Если человек или ребенок будет в помещении, где много вируса и он попадет сразу в легкие, то болезни не избежать. И если учесть, что наша наиболее активная возрастная группа – люди 30-40-50 лет до сих пор работают, ходят в магазины, аптеки, поэтому неудивительно, что они больше болеют. И чаще могут принести вирус домой, где контактируют с детьми. Поэтому могут передавать им вирус.

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Нужно ли как-то усиливать карантинные мероприятия?

Если мы смотрим на страны Европы и Китай, то надо учитывать их бюджеты. Средства, которые они могут тратить во время карантина. Понятно, что в Украине лучше было бы ввести максимальный карантин, но возникнет сразу много проблем, которые трудно будет решать. К примеру, одинокие и пенсионеры ... Кто им будет покупать и приносить еду и лекарства при тотальном карантине. Или, хватит ли сбережений у людей, которые потеряют работу...

А в Украине средняя продолжительность жизни – 65-72 года. Поэтому понятно, что болеют люди более молодого возраста

И таких "узких" мест множество. Если уж государство вводит тотальный карантин, оно должно обеспечить средствами или продуктами те категории людей, которые не могут о себе заботиться. Поэтому правительство уже сделало некоторые послабления, позволив одиноким людям, которые заболели, надеть маску и пойти в магазин, чтобы купить себе продукты. При суровом карантине ей никто не принесет пищу, и она не только болеть, но и голодать будет. Если бы у нас была бы точная статистическая информация относительно людей, которым нужна посторонняя помощь, то можно было организовать волонтеров, которые бы им помогали. Но как обезопасить волонтеров? Виталий Кличко сказал, что в столице тестируют водителей общественного транспорта, а кто будет тестировать людей, которые помогают тем, кто на самоизоляции? Это дополнительная, часто неподъемная и организационно, и финансово задача.

Посоветуйте, пожалуйста, как обезопасить свою семью на карантине? Есть много ситуаций, когда один из членов семьи работает, а другие сидят дома, никуда не выходят. Можете ли вы предложить четкий алгоритм действий человека, который вернулся с работы, ездил в транспорте, ходил в магазин, общался с другими людьми?

Люди, которые выходят из дома, во время карантина должны помнить: выходя из дома – подвергаться опасности. Обязательно нужно носить с собой дезинфицирующие средства, чтобы обрабатывать (дезинфицировать) руки. Если мы говорим о городе, то опасные места – это коридор, лифт, подъезд. Человек, который выходит из квартиры, должен надеть маску еще в квартире. Договоритесь с родными, что тот, кто выходит из квартир, руками ручек дверей не касается. Когда заходит, то звонит, или стучит в дверь. Кнопку вызова лифта и кнопку в самом лифте, а также кнопку домофона можно нажимать локтем и стараться ехать в лифте самому. Если вы очень спешите, можно ехать и с другим человеком при наличии у вас маски. Или вообще отказаться от лифта и пользоваться лестницей, если, конечно, это вам по силам.

Кнопку вызова лифта и кнопку в самом лифте, а также кнопку домофона можно нажимать локтем и стараться ехать в лифте самому.

На улице стоит придерживаться дистанции с другими прохожими от 2 до 3-х метров, если людей на улице нет, в принципе маску можно снимать. Однако, входя в магазин, оденьте маску, но при условии, что руками вы ничего не трогали по дороге (ручки дверей, перила в транспорте) и они чистые. Если этого избежать невозможно, маску лучше не снимать от самого дома. Во многих магазинах на входе стоят антисептики, руки можно обработать и надеть одноразовые перчатки. В них и берите товар в магазине. Расплачиваться на кассе лучше карточкой. Потому что есть информация, что вирус может передаваться через бумажные деньги. Перчатки после кассы снимаем, руки снова обрабатываем антисептиком, или тем, какой есть в магазине, или своим. Придя домой, разденьтесь и сразу вымойте руки с мылом в течении 20-30 секунд. Только потом можно распаковать продукты. В магазин лучше идти утром, когда никого нет. Тогда риск снижается до минимума.

Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра в очередях на транспорт

Стоит ли обрабатывать антисептиком продукты: упаковки, коробки, пакеты? Или достаточно помыть водой фрукты и овощи, если они без упаковки?

Если они в пакете, то распаковать и снова помыть руки. Если же это овощи или фрукты, то нужно промыть их под горячей водой секунд 15 и снова помыть руки. Достаточно обработать, промыть продукты водой. Если очень боитесь, то можете выделить в холодильнике отдельную полку для продуктов, которые приобрели сегодня. И пользуйтесь ими завтра, или послезавтра.

Как обезопасить себя в общественном транспорте?

Если человек вынужден ездить и в общественном транспорте, то наибольший риск – заразиться в очереди на остановке. Желательно придерживаться дистанции в 1,5-2 метра. В очереди обязательно нужно стоять в маске, можно надеть одноразовые перчатки. Но здесь напомню: не прикасайтесь руками к лицу. Потому здесь уже неважно есть перчатки, или нет. Потому что если вы будет трогать руками в перчатках лицо, то эффекта от них ноль. Хорошо, что сейчас в транспорт пускают ограниченное количество пассажиров. После выхода из транспорта тоже надо обработать руки антисептиком. Не стоит забывать, что общественный транспорт – это большой риск, но если все люди будут соблюдать правила о маске, дистанцировании, о том, что не надо трогать лицо, то риск можно снизить до минимума.

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Надо менять или срочно стирать одежду, в которой вы ходили в магазин?

Не доказано, что вирус может оседать на одежде. Есть люди, которые всего боятся, таким для их собственного спокойствия советовал бы выделить отдельно место для того, чтобы вешать верхнюю одежду. И через сутки ее можно одевать снова. Надо же понимать, что вы не в больнице, где есть высокая возможность попадания слизи, или "зараженных" капелек. Относительно обуви, то во многих учреждениях сейчас обрабатывают коврики – или белилами или хлорной известью, чтобы протереть подошвы.

После выхода из транспорта важно обработать руки антисептиком.

Я видел, что некоторые магазины обматывают ручку двери марлей и поливают каким-то антисептиком. Этого не надо делать! Тем более, прикасаться к такому "устройству" руками. Ведь в влажной среде вирус, наоборот, будет жить дольше. Двери желательно открывать локтем руки. За ручку лучше не браться.

Но, помните, что все эти действия вы должны сейчас делать постоянно, а не время от времени. Просто дайте себе такую строгую установку, чтобы действие дошло до автоматизма.

Относительно масок, то одноразовые обязательно надо утилизировать, осторожно снять за "ушки", положить в пакет и выбросить. Но, если с масками проблема и их негде купить, то можно прийти домой, снять одноразовую маску за ушки и обработать антисептиком. Побрызгать маску с обеих сторон, повесить и на следующий день можно одевать снова. Но это крайняя, исключительная мера, если нет другого выхода.

Многоразовую маску тоже можно обработать антисептиком, если это позволяет ткань. Если вы находились долго на улице, в магазине и не уверены, что рядом с вами никто не кашлял, тогда уже стоит постирать маску в стиральной машине при температуре 60-70°С.

Можно ли спрогнозировать пик заболевания коронавирусной инфекцией в Украине ?

Если бы Украина сразу закрыла границы, когда вирус вспыхнул в Европе, а тем, кто вернулись, устроили бы обязательную обсервацию, то можно было бы четко спрогнозировать пик заболеваемости. А сейчас нужно считать от 28 марта, когда закрыли границы. Основная масса людей заехала до того, и мы не знаем были ли они инфицированы или нет. Поэтому мы от 28 марта считаем 14 дней (минимальный инкубационный период) и добавляем еще 28 дней. То есть это, если заболеют те, кого возможно, инфицировали приезжие. Таким образом, можно спрогнозировать, что пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Очень важно сейчас проводить серьезную разъяснительную работу с теми, кто вернулся из-за границы. Они приехали домой, здесь им нечем заняться (имею в виду наличие работы), они ходят по гостям, общаются с друзьями, соседями, которых давно не видели. Как результат, количество заболеваний увеличилось именно в селах, куда вернулись "заробитчане". Надо им четко объяснять, что дальше своего двора выходить нельзя, гостей принимать нельзя!

Очень важно сейчас проводить серьезную разъяснительную работу с теми, кто вернулся из-за границы.

И тогда возможно, удастся избежать большого количества смертей. Однако, уже сейчас нужно готовиться к пику смертности. В Украине традиция кремации не очень распространена. И проблема возникнет, когда морги не смогут справиться с нагрузкой. А это уже будет тепло, поэтому надо думать, где взять холодильники. США еще неделю назад начали готовиться к этому, и задействовали автомобильные рефрижераторы. Думаю, что это нужно уже сейчас и нам делать. Наши больницы и морги не рассчитаны на такие вспышки. Если в каком-то райцентре будет 100-200 летальных случаев, то умерших просто негде будет хранить...

Какой вы предлагаете выход?

У нас есть рефрижераторы для перевозки продуктов. Уже сейчас надо договариваться с владельцами, думать о компенсации для них. Понятно, что потом все эти машины надо будет тщательно мыть и дезинфицировать.

Страшно даже об этом думать ...

Да, если это представить, то это очень страшно, но об этом уже нужно думать сейчас.

Можно ли надеяться, что летом ситуация улучшится, ведь вирус не любит высоких температур?

Все ожидают, что будет потепление. И заболеваемость уменьшится. Но здесь есть такой важный момент: если у нас после окончания карантина снова появятся скопления людей, то заболевание будет распространяться. Сейчас никто не говорит о том, что начнется сезон огородов. Многие горожане массово захотят выехать на свои грядки, тем более, что сельхозпродукты в магазинах дорожают. Как людям объяснить, что надо сидеть дома? Возможно, компенсацию им надо какую-то придумать. Весенние огородные работы – это залог возможной второй волны заболеваемости.

Поэтому, к сожалению, надо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие маски могут защитить от коронавируса.

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